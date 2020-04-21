İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker'den koronavirüs uyarısı: Sorumluluğumuz var

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İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker, Mehmet Özmen’in canlı yayın konuğu oldu. Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Orhan Çeker, yeniakit.com.tr canlı yayınında dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Çeker'in açıklamalarından satırbaşları:

Koronavirüs salgınını nasıl değerlendirirsiniz?

Allah'ın takdiri. İnsanlık tarihi boyunca böyle salgınlar olmuş. Hatta sadece insanlarla ilgili değil hayvanlarla da ilgili olmuş. Bunlar takdir- ilahi. Sabır tedbir almak zorundayız. Paygamberimizin karantina konusunda bir tavsiyesi vardı o da 'Bir yerde veba salgını çıktığını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde veba hastalığı çıkarsa o bölgeden de ayrılmayınız' Bu bir emirdir. Bizler Bilim Kurulu üyelerimizin tavsiyelerine uymalıyız.

Sorumsuz davranış gösteren kişi toplumsal düşünmek zorundadır. Hastalığa ölüme sebep olursa Allah katında vebali vardı. Mümkün oldukça bunlara uymak zorundayız. Cemmatle namaz olmak üzere sosyal yaşamdaki tüm tedbirlere uymalıyız.

Bir insanın kendisi için bile sorumsuz davranması uygun değildir. Kendimizi ilgilendiren konuda sorumluluğumuz var. Sen şimdi Allah'ın emanetini gerektiği gibi kullanmazsan bundan sorumlusun.

Koronadan ölenlerin cenaze töreni nasıl olmalı?

Bir insan vefat ettiğinde yıkanmak zorunludur. Bu eğer normal zamanlardaki gibi yapılamıyorsa o zaman çok özel şartlarda bir heyet bu işleri yapar.

Diyelim ki; her şeye rağmen yapamadık böyle bu sefer yıkanma işi terk edilir o cenazeye teyemmüm yaptırılır. Tekrar söylüyorum herşeye rağmen yıkama işlemi yapılamıyorsa teyemmüm yapılır. Diyelim ki; her türklü imkana rağmen yıkama ve teyemmüm olmadı cenaze torbasına konur onu uğurlayanların tedbir alması sartıyla bu durum sağlanır.

Namaz mutlaka kılınmalı. Namaz için hiçbir engel yok. Namaz mecburdir şarttır farzdır. Tekrar söylüyorum cenaze namazına engel şuan yok, mutlaka kılımalıdır.

Koronavirüs ve Ramazan

Ramazanda orucumuzu tutacağız. Teravihlere gitmeyeceğiz ama evimizde hane halkıyla cemaat yapıp kılacağız. Tedbirler alınarak nasıl ki cuma namazı kılıyorsa böyle bir teravih namazı da kılınmalı canlı yayında. Diyanet riyasetinde teravihte canlı yayında kılımalı.

Cuma namazı televizyona uyularak kılınamaz. Bayram namazı ve teravih namazı da kılınmaz. Televizyondaki canlı yayına uyarak namaz kılınamaz. Örnek olarak kılınan cuma namazlarına televizyondan uyarak namaz kılınamaz.