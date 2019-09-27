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İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker’den "deprem" yorumu: Korkutucu beladan almamız gereken dersler var

İstanbul Silivri açıklarında dün meydana gelen deprem ve sonrasında yaşanan gelişmeleri yeniakit.com.tr’ye değerlendiren İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Orhan Çeker, "Bu korkutucu beladan almamız gereken dersler var: Kendimizin muhasebesini mutlaka yapmamız gerekir. Bu korkunç olaylar bizi uyarıcı görev yapmalıdır. Kıyamet depremi bununla kıyas kabul etmeyecek derecede dehşet vericidir" dedi.

27 Eylül 2019 Cuma 17:30
İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker’den "deprem" yorumu: Korkutucu beladan almamız gereken dersler var

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker, deprem musibetine karşı nelerin yapılması gerektiği hususunda yeniakit.com.tr’ye konuştu.

"Korkutucu beladan almamız gereken dersler var"

Ölüm ve imtihan gerçeği bakımından yaşanılan felaketlerden Müslümanların dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Çeker, "Bu korkutucu beladan almamız gereken dersler var: Kendimizin muhasebesini mutlaka yapmamız gerekir. Bu korkunç olaylar bizi uyarıcı görev yapmalıdır" şeklinde konuştu.

"Kıyamet depremi dehşet vericidir"

Deprem ve diğer bazı afetlerin sadece bir ‘sarsıntı’ ya da ‘sel felaketi’ görülmesinin doğru olmayacağına işaret eden Prof. Dr. Orhan Çeker, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaşantımızı gözden geçirerek ALLAH'a karşı isyankâr tavrımız varsa mutlaka kendimize çeki düzen vermeliyiz. Deprem bize kıyameti hatırlatmalıdır. Kıyamet depremi bununla kıyas kabul etmeyecek derecede dehşet vericidir. Bu vesile ile Hacc suresi 1-2. ayetleri ve Zilzal suresini yeniden okuyalım."

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 17:30
  1. deprem

YORUM YAZ

  • hasanhasan35 dk önce
    bu ülkede 20 yıldır deprem vergisi alınıyor,,, karşılığında ne yapıldı, ak saray, yazlık saray, ultra lüks uçak....
  • mertmert1 sa önce
    azgın azınlık şimdide orhanhocayı linç der
  • Boşverin depremi mepremi şimdiBoşverin depremi mepremi şimdi1 sa önce
    Depremleri Allah yaptırdığına göre, yüce Allah'ın da bir bildiği var.Bu Chpliler Hdpliler Lgbtli toplar Istanbuldan sürülmedikçe değil deprem tsunami bile olur.Allah'ı kızdırmayalım akıllı olalım

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