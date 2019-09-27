İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker’den "deprem" yorumu: Korkutucu beladan almamız gereken dersler var

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker, deprem musibetine karşı nelerin yapılması gerektiği hususunda yeniakit.com.tr’ye konuştu.

"Korkutucu beladan almamız gereken dersler var"

Ölüm ve imtihan gerçeği bakımından yaşanılan felaketlerden Müslümanların dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Çeker, "Bu korkutucu beladan almamız gereken dersler var: Kendimizin muhasebesini mutlaka yapmamız gerekir. Bu korkunç olaylar bizi uyarıcı görev yapmalıdır" şeklinde konuştu.

"Kıyamet depremi dehşet vericidir"

Deprem ve diğer bazı afetlerin sadece bir ‘sarsıntı’ ya da ‘sel felaketi’ görülmesinin doğru olmayacağına işaret eden Prof. Dr. Orhan Çeker, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaşantımızı gözden geçirerek ALLAH'a karşı isyankâr tavrımız varsa mutlaka kendimize çeki düzen vermeliyiz. Deprem bize kıyameti hatırlatmalıdır. Kıyamet depremi bununla kıyas kabul etmeyecek derecede dehşet vericidir. Bu vesile ile Hacc suresi 1-2. ayetleri ve Zilzal suresini yeniden okuyalım."