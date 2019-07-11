İlahiyatçı Orhan Çeker uyardı! Kurban’da dişi hayvan kesmek vatana ihanettir

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Kurban Bayramı öncesinde Müslümanların merak ettiği pek çok konu var. Bunlardan biri de “Kurbanlık dişi mi erkek mi olmalı?” sorusu. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker, işte bu soru üzerinden yeniakit.com.tr aracılığıyla Müslümanları uyardı.

“İnek ve düvelerin kurban edilmesi ekonomiyi olumsuz etkiler”

Mali ve sosyal nitelikleri bir arada bulunduran Müslümanların kurban ibadetini, Allah’a karşı olan teslimiyeti ve kulluğu ifade etmesi bakımından yerine getirmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Çeker, “İnek ve düvelerin kurban edilmesi ülke ekonomisi açısından olumsuz etkiler doğuruyor. Ülkemiz o cins damızlık sığırları ithal için kim bilir ne kadar döviz ödüyordur.” şeklinde konuştu.

“Dişi hayvanı kurban kesmek vatana ihanettir”

Kurbanlık hayvanın erkek veya dişi olması konusuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Çeker, şöyle konuştu:

“Dişilerden nesil elde etmek yerine kesip et olarak tüketmek dışa bağımlılığı daha da derinleştirmek demektir. Duyuyoruz ki kimileri o cins ithal inekleri kesip kilo kilo satıyormuş. Bunların önüne geçilmeli. Dişi hayvanı kurban kesecek olanların sorularına cevap vermiyor ve protesto ediyorum. Bunu vatana ihanet kabul ediyorum. Bu insanlarımız yüzünden tonla dolar verip hayvan ve et ithal etmek zorunda kalıyoruz. İthal edilen süt ineğini kesip kilo kilo satan veya kurban eden kişi suç işliyor. Bunları cezalandırmak gerekir.”

“Düve eti daha güzel olur diye bir yalan uydurmuşlar”

Dişi hayvan kesiminin yasaklanmasıyla büyük ve küçükbaş hayvan sayısının artacağı, et fiyatlarının ise yükselmeyeceğine işaret eden Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker, sözlerini şöyle tamamladı:

“Düve eti daha güzel olur diye bir yalan uydurmuşlar. Nesil beklediğimiz o güzelim dişi hayvanlar kasaplık oluyor. Gebe hayvan kurbanlığı ile ilgili sorulara şahsen ben cevap vermiyorum.”