  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Saat 21.00'i işaret ettiler! 'Altının seyri açısından önemli olacak'
Galatasaraylı isim bundan böyle Karagümrüklü!
Suudi Arabistan'dan flaş karar! Listede Türkiye de var
Rıza Çalımbay'dan Petrocup açıklaması
Eğitim İlahiyat taban puanları 2021 | Üniversite sıralamaları ilahiyat 2021
Eğitim

İlahiyat taban puanları 2021 | Üniversite sıralamaları ilahiyat 2021

İlahiyat üniversiteleri güncel taban puanları 2021. Taban puanları, üniversite adaylarının almış oldukları puanlar ile hangi üniversitelerin, hangi bölümlerine gireceklerini belirleyen puan türlerine verile isimdir. Peki, İlahiyat Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-07-28 17:18:00 -
İlahiyat taban puanları 2021 | Üniversite sıralamaları ilahiyat 2021

ÖSYM tarafından 26 Haziran 2021 tarihinde yapılan YKS sınavı bugün açıklandı. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencinler hedefledikleri üniversitelerin taban puanlarını ve başarı sıralamaları araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…

İlahiyat taban puanları ve sıralamaları nelerdir 2021?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay