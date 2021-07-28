İlahiyat taban puanları 2021 | Üniversite sıralamaları ilahiyat 2021
İlahiyat üniversiteleri güncel taban puanları 2021. Taban puanları, üniversite adaylarının almış oldukları puanlar ile hangi üniversitelerin, hangi bölümlerine gireceklerini belirleyen puan türlerine verile isimdir. Peki, İlahiyat Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?
ÖSYM tarafından 26 Haziran 2021 tarihinde yapılan YKS sınavı bugün açıklandı. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencinler hedefledikleri üniversitelerin taban puanlarını ve başarı sıralamaları araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…
İlahiyat taban puanları ve sıralamaları nelerdir 2021?