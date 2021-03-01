İlahiyat fakülteleri yüksek lisansa ALES sözelde mi eşit ağırlıktan mı alıyor?
İlahiyat fakülteleri yüksek lisansa ALES sözelde mi alıyor eşit ağırlıktan mı alıyor? İlahiyat mezunları yüksek lisansta hangi bölümlere başvurabiliyor, hangi bölümü tercih etmesi daha avantajlı olur? soruları ALES sınavına girecek adaylar tarafından sorulmakta. Peki ilahiyat fakülteleri yüksek lisansa ALES sözelde mi alıyor?
Ertelenen ALES 2, 21 Şubat Pazar günü itibariyle gerçekleştirildi. Yurt genelinde binlerce adayın katılım gösterdiği ALES 2 ile ilgili gözler sonuçlar ile soru ve cevapların ne zaman açıklanacağına çevrildi. İşte konuyla ilgili son durum ve ALES puan hesaplama ekranı...
İlahiyat fakülteleri yüksek lisansa ALES sözelden almakta.
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans EA, 55 puan
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans / Uluslararası Bakalorya İleri Liderlik (IB) Sertifikalı EA, 55 puan
Felsefe Doktora EA, 55 puan
Felsefe Doktora (Lisans Sonrası) EA, 80 puan
Felsefe Tezli Yüksek Lisans EA, 55 puan
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktora SÖZ, 55 puan
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktora (Lisans Sonrası) SÖZ, 80 puan
İktisat Doktora EA, 55 puan
İktisat Doktora (Lisans Sonrası) EA, 80 puan
İktisat Tezli Yüksek Lisans EA, 55 puan
İletişim Bilimleri Doktora SÖZ, 55 puan
İletişim Bilimleri Doktora (Lisans Sonrası) SÖZ, 80 puan
İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans EA, 55 puan
İnsan Hakları Tezli Yüksek Lisans EA-SÖZ, 55 puan
İşletme Doktora EA, 55 puan
İşletme Doktora (Lisans Sonrası) EA, 80 puan
Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Tezli Yüksek Lisans, EA, 55 puan
Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı EA, 55 puan
Psikoloji Doktora EA, 55 puan
Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans SÖZ, 55 puan
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans EA, 55 puan
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans EA, 55 puan
Sosyoloji Doktora EA, 55 puan
Sinema Sanatta Yeterlik (Lisans Sonrası) SÖZ, 80 puan.