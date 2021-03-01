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Eğitim İlahiyat fakülteleri yüksek lisansa ALES sözelde mi eşit ağırlıktan mı alıyor?
Eğitim

İlahiyat fakülteleri yüksek lisansa ALES sözelde mi eşit ağırlıktan mı alıyor?

İlahiyat fakülteleri yüksek lisansa ALES sözelde mi alıyor eşit ağırlıktan mı alıyor? İlahiyat mezunları yüksek lisansta hangi bölümlere başvurabiliyor, hangi bölümü tercih etmesi daha avantajlı olur? soruları ALES sınavına girecek adaylar tarafından sorulmakta. Peki ilahiyat fakülteleri yüksek lisansa ALES sözelde mi alıyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 17:20:00 - 2021-03-01 17:24:44
İlahiyat fakülteleri yüksek lisansa ALES sözelde mi eşit ağırlıktan mı alıyor?

Ertelenen ALES 2, 21 Şubat Pazar günü itibariyle gerçekleştirildi. Yurt genelinde binlerce adayın katılım gösterdiği ALES 2 ile ilgili gözler sonuçlar ile soru ve cevapların ne zaman açıklanacağına çevrildi. İşte konuyla ilgili son durum ve ALES puan hesaplama ekranı...

İlahiyat fakülteleri yüksek lisansa ALES sözelden almakta.

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans EA, 55 puan

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans / Uluslararası Bakalorya İleri Liderlik (IB) Sertifikalı EA, 55 puan

Felsefe Doktora EA, 55 puan

Felsefe Doktora (Lisans Sonrası) EA, 80 puan

Felsefe Tezli Yüksek Lisans EA, 55 puan

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktora SÖZ, 55 puan

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktora (Lisans Sonrası) SÖZ, 80 puan

İktisat Doktora EA, 55 puan

İktisat Doktora (Lisans Sonrası) EA, 80 puan

İktisat Tezli Yüksek Lisans EA, 55 puan

İletişim Bilimleri Doktora SÖZ, 55 puan

İletişim Bilimleri Doktora (Lisans Sonrası) SÖZ, 80 puan

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans EA, 55 puan

İnsan Hakları Tezli Yüksek Lisans EA-SÖZ, 55 puan

İşletme Doktora EA, 55 puan

İşletme Doktora (Lisans Sonrası) EA, 80 puan

Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Tezli Yüksek Lisans, EA, 55 puan

Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı EA, 55 puan

Psikoloji Doktora EA, 55 puan

Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans SÖZ, 55 puan

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans EA, 55 puan

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans EA, 55 puan

Sosyoloji Doktora EA, 55 puan

Sinema Sanatta Yeterlik (Lisans Sonrası) SÖZ, 80 puan.

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