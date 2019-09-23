‘İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması’nda kazanana büyük ödül

Yeni Akit Ankara

Siyasetçi, akademisyen, bürokrat, bestekar, gazeteci ve iş adamlarının yer aldığı, Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı (HAN) tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen “İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası Beste Yarışması” Türkiye’de düzenlenen ilk ve tek yüksek ödüllü ve milletlerarası ilahi beste yarışması olma özelliğini taşıyor. 30 Kasım’da son bulacak olan yarışma başvurularının ardından, değerlendirme kurulunca başvurular incelenerek 30 Aralık’ta HAN Vakfı tarafından yapılacak basın toplantısı ile dereceye giren besteler kamuoyuna açıklanacak.

Genç yarışmacılara büyük önem!

Halkın benimseyeceği ve dillere pelesenk olan ilahilerin bestelenmesi, beste kalitesinin artırılması ve genç bestecilerin önünü açmak amacıyla, “Teşvik Ödülü” sayısı artırıldı. Genç bestekarları teşvik etmek amacıyla ödülün arttırıldığı yarışmada kazanan 21 eser için toplamda 50 bin TL ödül, hak sahiplerine Gala Konseri’nde takdim edilecek. Gala ve ödül konserinin tarihleri ise HAN Vakfı tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Toplamda 50 bin TL ödülün verileceği yarışmada, dereceye giren bestekarlara verilecek ödüller ise şöyle;

-Birincilik ödülü : 1 eser 15.000 TL

-İkincilik Ödülü : 1 eser 10.000 TL

-Üçüncülük Ödülü : 1 eser 5.000 TL

-Jüri Özel Ödülü : 1 eser 3.000 TL

-Teşvik Ödülü : 17 eser 17.000 TL

-TOPLAM : 21 Eser 50.000 TL