İlaçlar nasıl saklanmalıdır?

İlaçların saklanması ile ilgili olarak öncelikle hangi ilaçların saklanması gerektiği belirlenmelidir. Kullanılan ilaçlar doktor tavsiyesi ile alınmalı ve özellikle antibiyotik ve süspansiyon gibi ilaçlar doktor tarafından önerilen sürede ve önerilen miktarda kullanıldıktan sonra, eğer ilaç tamamen bitmese bile, saklanmamalıdır.

Ancak düzenli kullanılması gereken ilaçlar, ağrı kesiciler ve sık yakalanılan hastalıklarda doktor tarafından aynı ilacın verilmesi durumunda bu ilaçlar evde saklanılabilir.

Eski ilaçların saklanmasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise ilacın son kullanma tarihinin geçmemiş olmasıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçların kullanılmasının önüne geçilmesi için ilaçların saklandığı yerde bir kağıda ilaçların son kullanma tarihleri yazılmalı ve bu tarihler sık sık kontrol edilmelidir.

İlaçlar orijinal ambalajlarında saklanmalıdırlar. İlaçlar saklanırken ambalajları da kapalı olarak muhafaza edilmelidir. Bu şekilde ilaçlar varsa ortamdaki nemden korunmuş olurlar.

İlaçların saklanması için mutlaka rutubetsiz bir ortam tercih edilmelidir. Ortamda bulunan nem, birçok ilacın yapısını bozabildiği için bu duruma oldukça dikkat edilmelidir.

Bu sebeple nem oranı fazla olan banyolar, ilaçların saklanması için tercih edilmemelidir. Nemli bölgelerde ise ilaçların saklandığı yerlerde nem önleyici maddeler kullanılmalıdır. Bu iş için ilcaların saklandığı dolapta bir kap içerisinde karbonat veya tuz gibi maddeler bulundurulabilir.

İlaçlar, oda sıcaklığında saklanmalı ve ilaçların saklandığı ortamın sıcaklığının 25-30 dereceyi geçmemesine dikkat edilmelidir. Soğukta saklanması gereken ilaçlar haricindeki ilaçların buzdolabında saklanması ise önerilmemektedir.

Ancak ilaçlar illa buzdolabında saklanmak isteniyorsa da ilaçların etrafında başka bir madde bulundurulmamasına dikkat edilmelidir.

Bozucu etkisinden dolayı ilaçların saklanırken güneş ışınlarından da korunmaları gerekmektedir. Bunun için ilaçların ışık geçirmeyen karanlık ortamlarda saklanmalıdır.

Ayrıca ilaçların güneş ışınlarından korunmalarında karton ambalajları da oldukça etkilidir. Bu sebeple ilaçlar karton ambalajları içerisinde, kapalı şekilde tutulmalıdırlar.

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