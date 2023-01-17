  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık İlaç lobisinin yaptıkları deşifre oldu
Sağlık

İlaç lobisinin yaptıkları deşifre oldu

Küresel ilaç lobisinin para hırsıyla Twitter'a yaptığı tüm baskılar ifşa oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 23:10:00 - 2023-01-17 23:11:44
İlaç lobisinin yaptıkları deşifre oldu

ABD'de yaşayan araştırmacı gazeteci Lee Fang, sosyal medya devinin kirli ağını gün yüzüne çıkaran "Twitter Dosyaları"nın son bölümünü yayınladı. İlaç lobisinin Twitter üzerindeki etkisi dehşete düşürdü.

Fang bu bölümde, küresel ilaç endüstrisinin Kovid-19 krizini fırsata çevirmek için Twitter başta olmak üzere sosyal medya devlerine nasıl baskı oluşturduğunu yazışma kayıtlarıyla gözler önüne serdi.

Bu bölümde, küresel ilaç devlerinin Kovid-19 krizini fırsata çevirmek için Twitter başta olmak üzere sosyal medyada nasıl baskı oluşturduklarını görmekteyiz.

İlaç lobisi baskı yaptı

Moderna, Pzifer ve ortağı Biontech gibi ilaç devleri, Biden Hükümeti üzerinde aşı patenti haklarının ihlal edilmemesine ve düşük maliyetli Kovid ilaçları veya aşıları üretmeye çalışan ülkelere engel olunmasına dair lobi oluşturuyor.

Reklamları sansürleyin

Öncelikle bu lobi grubu, hükümetten maliyeti düşük aşı üreten ülkelerin cezalandırılmasını talep ediyor. Ardından Twitter’dan düşük maliyetli aşılara dair içeriklerin sansürlenmesini istiyor.

Moderna ve Pzifer başta olmak üzere ilaç devlerini temsil eden BIO lobi grubu, Twitter ile birlikte Kovid salgınına dair yanlış içerikleri kontrol eden sözde bir "Kamu Yararı Politikası" kampanyası yürütüyor.

Kaldırılacak ve doğrulanacak içeriklerin listelerinin gönderildiği kampanyaya aktarılan 1.275.000 dolarlık bütçe, Twitter'ın halk sağlığı hesaplarını doğrulama ve içerik denetleme botları oluşturmasında kullanılıyor.

Eleştiriye tahammül edemediler

Sosyal medyada Kovid hakkında yanlış içeriklere uygulanan sansür ve etiketleme, aşı patentleri ile ilgili riskleri abartan ilaç şirketlerine karşı hiçbir zaman uygulanmadı. Sosyal medya devinin kuralları yalnızca endüstriyi eleştirenler için devreye girdi.

Hollanda'da ilaç sıkıntısı
Hollanda'da ilaç sıkıntısı

Sağlık

Hollanda'da ilaç sıkıntısı

Pentagon’un yeni ölüm makinesine Türkiye şoku! Milli Muharip Uçak'a bu yapılırsa ABD'nin hayalleri yıkılacak
Pentagon’un yeni ölüm makinesine Türkiye şoku! Milli Muharip Uçak'a bu yapılırsa ABD'nin hayalleri yıkılacak

Teknoloji

Pentagon’un yeni ölüm makinesine Türkiye şoku! Milli Muharip Uçak'a bu yapılırsa ABD'nin hayalleri yıkılacak

Togg'da yeni adım yeni rekorlar: Akıllı cihaz teknolojilerinde Qualcomm çözümleri kullanılacak! Türkiye'ye dolar yağacak!
Togg'da yeni adım yeni rekorlar: Akıllı cihaz teknolojilerinde Qualcomm çözümleri kullanılacak! Türkiye'ye dolar yağacak!

Gündem

Togg'da yeni adım yeni rekorlar: Akıllı cihaz teknolojilerinde Qualcomm çözümleri kullanılacak! Türkiye'ye dolar yağacak!

Okul tatili kaç gün? Okullar ne zaman açılacak?
Okul tatili kaç gün? Okullar ne zaman açılacak?

Eğitim

Okul tatili kaç gün? Okullar ne zaman açılacak?

Twitter skandalı: İlaç şirketleri aşıda patentin kaldırılması çağrılarını böyle sansürletmiş!
Twitter skandalı: İlaç şirketleri aşıda patentin kaldırılması çağrılarını böyle sansürletmiş!

Medya

Twitter skandalı: İlaç şirketleri aşıda patentin kaldırılması çağrılarını böyle sansürletmiş!

Gel de şükretme... Belçika'da 200 kalem ilaç bulunamıyor!
Gel de şükretme... Belçika'da 200 kalem ilaç bulunamıyor!

Dünya

Gel de şükretme... Belçika'da 200 kalem ilaç bulunamıyor!

O ülkede elektrikli scooter için referandum yapılacak!
O ülkede elektrikli scooter için referandum yapılacak!

Dünya

O ülkede elektrikli scooter için referandum yapılacak!

Tam anlamıyla şifa dağıtıyor! Bunu herkes yapsın: Diyabetin doğal ilacı uzmanı öneriyor!
Tam anlamıyla şifa dağıtıyor! Bunu herkes yapsın: Diyabetin doğal ilacı uzmanı öneriyor!

Kadın - Aile

Tam anlamıyla şifa dağıtıyor! Bunu herkes yapsın: Diyabetin doğal ilacı uzmanı öneriyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23