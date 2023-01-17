İlaç lobisinin yaptıkları deşifre oldu

ABD'de yaşayan araştırmacı gazeteci Lee Fang, sosyal medya devinin kirli ağını gün yüzüne çıkaran "Twitter Dosyaları"nın son bölümünü yayınladı. İlaç lobisinin Twitter üzerindeki etkisi dehşete düşürdü.

Fang bu bölümde, küresel ilaç endüstrisinin Kovid-19 krizini fırsata çevirmek için Twitter başta olmak üzere sosyal medya devlerine nasıl baskı oluşturduğunu yazışma kayıtlarıyla gözler önüne serdi.

Bu bölümde, küresel ilaç devlerinin Kovid-19 krizini fırsata çevirmek için Twitter başta olmak üzere sosyal medyada nasıl baskı oluşturduklarını görmekteyiz.

İlaç lobisi baskı yaptı

Moderna, Pzifer ve ortağı Biontech gibi ilaç devleri, Biden Hükümeti üzerinde aşı patenti haklarının ihlal edilmemesine ve düşük maliyetli Kovid ilaçları veya aşıları üretmeye çalışan ülkelere engel olunmasına dair lobi oluşturuyor.

Reklamları sansürleyin

Öncelikle bu lobi grubu, hükümetten maliyeti düşük aşı üreten ülkelerin cezalandırılmasını talep ediyor. Ardından Twitter’dan düşük maliyetli aşılara dair içeriklerin sansürlenmesini istiyor.

Moderna ve Pzifer başta olmak üzere ilaç devlerini temsil eden BIO lobi grubu, Twitter ile birlikte Kovid salgınına dair yanlış içerikleri kontrol eden sözde bir "Kamu Yararı Politikası" kampanyası yürütüyor.

Kaldırılacak ve doğrulanacak içeriklerin listelerinin gönderildiği kampanyaya aktarılan 1.275.000 dolarlık bütçe, Twitter'ın halk sağlığı hesaplarını doğrulama ve içerik denetleme botları oluşturmasında kullanılıyor.

Eleştiriye tahammül edemediler

Sosyal medyada Kovid hakkında yanlış içeriklere uygulanan sansür ve etiketleme, aşı patentleri ile ilgili riskleri abartan ilaç şirketlerine karşı hiçbir zaman uygulanmadı. Sosyal medya devinin kuralları yalnızca endüstriyi eleştirenler için devreye girdi.