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Sağlık İlaç kullanmayı reddeden koronavirüs hastasının röntgeni ağızları açık bıraktı
Sağlık

İlaç kullanmayı reddeden koronavirüs hastasının röntgeni ağızları açık bıraktı

Zararlı olduğu düşüncesiyle ilaç kullanmayı reddeden hastasının röntgeni çekildiği zaman, akciğerlerinin su ile dolduğu görüldü. Durumu ağırlaşan hasta hızlıca yoğun bakıma alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 07:47:00 -
İlaç kullanmayı reddeden koronavirüs hastasının röntgeni ağızları açık bıraktı

İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanların akciğer tomografi sonuçları arasındaki inanılmaz fark gözler önüne serildi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, 55 yaşında ve 1 hafta ilaç kullanmayan pozitif bir hastanın akciğerlerindeki inanılmaz değişimi tomografi sonuçlarını göstererek ortaya koydu. Hasta pozitif haldeyken ilk akciğer tomografisine bakıldı. Tomografide akciğerlerdeki tutulmanın az olduğu gözlemlendi. Yeni Şafak'ın haberine göre, aynı hastanın verilen ilaçları kullanmamış ve 1 hafta boyunca tedaviye uymamış haldeki akciğer tomografisine bakıldı. Sonuç ise ilaç kullanımının önemini ortaya çıkardı. Hastanın akciğer tomografisinde yaygın buzlu camların ve hava yollarının hava yerine ciddi şekilde sıvı ile dolduğu gözlemlendi.

Yoğun bakıma alındı

Akciğer tomografisinde oluşan değişim ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Hasta kendini evde karantinaya aldı fakat sonradan öğrendik ki tereddüt ettiği için ilaçlarını kullanmayarak kendini evde tedavisiz bırakmış. Bu durumda hastada solunum yetmezliği olduğu için yoğun bakıma almak zorunda kaldık” dedi.

Zamanında tedaviye başlanmaması ölüme neden oluyor

Özkaya, “Vatandaşların sağlık bakanlığımızın önerdiği bütün hastalara ücretsiz dağıtılan ilaçları kullanmakta tereddüt ettikleri için inanılmaz derecede akciğerlerinde harabiyet ve solunum yetmezliği ile karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Çünkü virüs enfekte ettikten bir süre sonra akciğerlerde yaygın buzlu camlara ve konsolidasyona neden oluyor. Eğer zamanında tedaviye başlanmazsa, bu durum solunum yetmezliğine kadar gidip maalesef hastanın kaybına yol açıyor.” uyarısında bulundu.

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