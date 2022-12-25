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Sağlık İlaç kullanmadan ağrıya son! Baş ağrısından kurtulmanın formülü
Sağlık

İlaç kullanmadan ağrıya son! Baş ağrısından kurtulmanın formülü

Baş ağrısı hayat kalitesini olumsuz etkileyen sorunların başında gelir. Şiddetli ağrılara çoğu zaman ilaçlar da etki etmez. Peki, basit bir yöntemle baş ağırısından kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz?

Yeniakit Publisher
2022-12-25 13:31:00 -
İlaç kullanmadan ağrıya son! Baş ağrısından kurtulmanın formülü

Soğuk algınlığı, stres, hava değişimi gibi bazı faktörler baş ağrısını tetikler... Genellikle baş ağrıları birkaç saat içerisinde ortadan kaybolur. Ancak migren ağrıları saatlerce hatta günlerce sürebiliyor. Baş ağrısına bulantı ve kusma eklendiğinde ise kişi için sancılı bir süreç başlamış olur.

Özellikle migren hastaları yıllar içerisinde onca ilaç kullanıyor. Bu ilaçlar zamanla alışkanlık yapıyor ve baş ağrılarına çözüm olmaktan çıkıyor. Şiddetli baş ağrısı sorunu yaşayanlar ise ilaç kullanmadan bu sorunla nasıl başa çıkabileceklerini araştırıyor.

Baş ağrınızdan kurtulmak için öncelikle sıcak bir duşa girin. Banyodan çıkmadan önce ise ayaklarınızı soğuk suyla yıkayın. Sıcak suyla yapılan banyonun ardından ayaklara soğuk su döktüğünüzde kan beyne daha çok gidecektir. Bu ise rahatlamanıza yardımcı olacaktır.

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