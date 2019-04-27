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İlaç kullanmadan ağrılarınızdan kurtulmanın 5 yolu

Ağrılarınızdan ilaç kullanmadan kurtulmanız mümkün. İşte, doğanın mucizeleri…

27 Nisan 2019 Cumartesi 13:59
İlaç kullanmadan ağrılarınızdan kurtulmanın 5 yolu

İlaçlar hayatımızda yadsınamaz bir öneme sahip. Bazı ilaçları ne kadar istemesek de kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Ancak her ağrıda, sızıda ilaçlara elimizin uzanmaması son derece önemli. Uzmanlar bilinçsiz ilaç kullanımı konusunda birçok uyarıda bulunuyor. Peki, ilaç kullanmadan ağrılarla başa çıkmamız mümkün mü?

Bitter çikolata

Öksürüğün yanı sıra boğazınızda hafif bir ağrı hissediyorsanız; yapmanız gereken bir küçük bitter çikolata parçasını ağzınıza atmak. Yapılan araştırmalar bir parça bitter çikolatanın öksürük şurubu gibi bir etki bıraktığını ortaya koymuştur.

Su

Su sağlıklı bir beden için olmazsa olmazlardandır. Migren hastaları atakların başlangıcını hisseder. İlk belirtiler kendini göstermeye başladığında ise ilaca değil suya sarılın. Su migren semptomlarını bir hayli azaltacaktır.

Nane çayı

Diş ağrısı tarif edilmesi çok güç ağrılardan biridir. Diş ağrılarını yatıştırmanız için gereken ise bir fincan nane çayı içmek.

Epsom tuzu

İngiliz tuzu olarak da bilinen epsom tuzu eklem ağrıları için son derece önemlidir. Epsom tuzunu kullanarak duş alırsanız; ağrılarınız bir hayli azalacaktır.

Muz

Birçok kadın regl sancısı çeker. Bu şiddetli ağrıyı hafifletmek için ihtiyacınız olan yalnızca bir adet muz. Muz yedikten kısa bir süre sonra ağrınızın hafifleyeceğine şahit olacaksınız.

 

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 13:59
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