İlaç kıtlığı Almanya'yı vurdu! Bundan sonrası için...

Almanya'da pek çok ilaçta yaşanan tedarik sorunu, ülke genelinde eczane ve vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Eczacı Julian Wawrzyniak, başkent Berlin'de ülke genelinde pek çok ilaçta yaşanan kıtlığa dair açıklamalarda bulundu.

Ebeveynlerin çocuklarına ilaç bulmakta zorlandığını belirten Wawrzyniak, durumun ciddi olduğunu söyledi.

En az 300 ilacın bulunmadığını kaydeden Wawrzyniak, "Şu anda durum, özellikle çocuklar için çok kötü zira onlara zar zor ilaç tedarik edebiliyoruz." dedi.

Wawrzyniak, Ukrayna'daki savaş, küresel tedarik zinciri sorunları, Kovid-19, yüksek enerji fiyatları ve üretim maliyetlerinin, ilaç kıtlığının nedenleri arasında olduğunu belirtti.

İlaç fiyatlandırma sistemi

Almanya'da kamu sağlık sigortası fonlarının, ilaçlar için yasal olarak belirlenmiş fiyattan fazlasını ödememesi nedeniyle ülkede ilaç fiyatlandırma sistemi ciddi bir sorun olarak görünüyor.

Hükümet, kısa süre önce sistemde düzenlemeler yapacağını duyursa da Wawrzyniak, önemli bir değişikliğin olmadığını söyledi.

Öksürük şurubu dahi yok

Wawrzyniak, öksürük şurubunun dahi olmadığını ve durumun daha kötüye gidebileceğini düşündüğünü belirterek, siyasetçilerin herhangi bir önlem almadığını savundu.

Wawrzyniak, ilaç kıtlığının son haftalarda eczaneleri büyük baskı altına aldığını dile getirdi.

Çoğu ilaç konusunda hastaları eli boş göndermek zorunda kaldıklarını belirten Wawrzyniak, işlerini yapamadıklarını ifade etti.

Çin ve Hindistan'dan teslimatların yapılmaması

Alman Federal İlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsüne göre, şu anda ülkede bulunmayan ilaçlar arasında antibiyotikler, diyabet ve kanser ilaçları, antihipertansifler ve ağrı kesiciler yer alıyor.

Enstitüye göre tedarikte yaşanan darboğazın ana nedeni, Çin ve Hindistan gibi ülkelerden yapılan teslimatın olmaması.