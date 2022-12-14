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Sağlık İlaç fiyatlarına yüzde 36 zam geldi
Sağlık

İlaç fiyatlarına yüzde 36 zam geldi

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilaç fiyatlarına yüzde 36 zam geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 04:00:00 - 2022-12-14 04:03:13
İlaç fiyatlarına yüzde 36 zam geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 euro değeri yüzde 36,77 oranında artırıldı. Kararla birlikte bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm ilaçlara yüzde 36,77 zam geldi. Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37,10 lira, diğer ürünlerde ise 19,39 lira oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilaç temininde yaşanan sıkıntılara ilişkin, "Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde çözümün ilk adımlarını hep birlikte görmüş olacağız" açıklamasından sonra ilk adım atıldı. Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair karar değişti.

Yüzde 36 arttırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 euro değeri Aralık ayında yüzde 36,77 artırıldı.

Barem değeri değişti

Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37,10 lira oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 19,39 lira oldu. Temmuz ayındaki düzenlemeyle bu değerler fiyat korumalı ürünler için 27,13 lira olmuştu. Diğer ürünlerde ise 14,18 liraydı.

Bakan Koca: İlk adım atıldı

Karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin" dedi.

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