  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık İlaç devine Türk logosu!
Sağlık

İlaç devine Türk logosu!

Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen korona aşısına Türk profesör çiftin damga vurmasının ardından, bir Türk tasarımcı da Amerikan ilaç devinin yeni logosuna imza attı. Pfizer’ın 70 yıllık kurumsal kimliğini Sabri Akın yeniledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 08:28:00 -
İlaç devine Türk logosu!

Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden Pfizer, 70 yıldır markayla özdeşleşen logosunu değiştirme kararı aldı. Şirketin yeni logosu için 18 aylık bir çalışma yapıldı, onlarca seçenek arasında Türk tasarımcı Sabri Akın’ın tasarımı seçildi. Kariyerini New York- İstanbul hattında sürdüren Akın, çalışmasının Pfizer’ın yeni logosu seçilmesi sürecini anlattı: “ABD’nin önemli tasarım şirketleri ile çalışan, global şirketlere iş üreten bir tasarımcıyım. Pfizer’le yollarımız New York merkezli tasarım stüdyosu Team Design sayesinde kesişti. Team Design, Pfizer’ın yeni logosunu ve kurumsal kimliğini tasarlamak üzere atanmıştı. Ben de bu projeye dahil edildim. Şirketin kurumsal kimliğinin tasarlanması sürecinde yer aldım ve Pfizer tarafından seçilen logoyu tasarladım.”

‘Hap formundan yola çıktım’

70 yıldır aynı logoyu kullanan bir şirketin tasarımını değiştirmenin riskli olup olmadığını sorduğumuz Akın şöyle konuştu: “Pfizer kurumsal kimliği yenilerken aklında kendini ecza ürünleri üreten kurumsal bir şirket profilinden çıkarıp, büyük hastalıkları tedavi eden, bilime ve insanlığa katkı yapan inovatif bir şirket olarak konumlandırmak vardı. Biz de bunu göz önünde bulundurarak şirketin ikonikleşmiş, 70 yıllık hap formundaki logosundan yola çıktık ve markanın devamlılığına, dönüşüme ve bilime yaptığı katkıyı vurgulayan DNA zincirine soyut bir referans veren yeni logosunu tasarladık.”

Facebook’a da tasarım yaptı

Lisansını Bilgi Üniversitesi’nde Görsel İletişim Tasarımı bölümünde tamamlayan ve ABD New York’ta serbest tasarımcı olarak çalışmalarını sürdüren Sabri Akın, aralarında Facebook, Apple, Nike, Snapchat’in de bulunduğu onlarca büyük şirket için tasarımlar yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bahçeli bombayı patlattı!
Siyaset

Bahçeli bombayı patlattı! "Erdoğan ve Aliyev uygun görürse..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şayet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ..
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Gündem

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul hava durumu için aktarılan son haberlere göre İstanbul'un kuzey ilçelerinde beklenen kar yağışı başladı.

Sosyal medya reklam yasağı ne zaman başlıyor?
Teknoloji

Sosyal medya reklam yasağı ne zaman başlıyor?

Reklam yasağı başladı mı? sorusu merak ediliyor. Sosyal medya düzenlemesi kapsamında, medya şirketlerine tanınan sürenin dolmasıyla reklam y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay