‘İlaç değildir’ yazıyor ama… Bunları sakın gelişigüzel almayın

YENİ AKİT ANKARA

Tarım Bakanlığı’ndan ruhsatlı takviye edici gıda adı altında benzinlik, market, internet, bakkal vb. her yerde satılan “ilaç” niteliğindeki ürünlerin üzerindeki “ilaç değildir” yazısına aldanmayın çağrısında bulunan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “Bunlar ilaç formu verilmiş ve içlerinde ilaç hammaddesi olan ürünlerdir. Vatandaşa bunlar ilaç değil, rahatlıkla istediğin yerden alarak istediğin şekilde kullanabilirsin denilmesi halk sağlığı açısından tehlikeli ve yanlıştır” dedi.

Tarım Bakanlığınca ruhsatlandırılan ve reklamı yapılarak internet, TV, market ve hatta benzin istasyonları gibi yerlerde hangi koşullarda muhafaza edildiği belli olmayan ve kontrolsüzce satışına izin verilen bu ürünlerin bilinçsiz kullanımının büyük riskleri barındırdığını söyleyen Saydan, “Bu ürünlerin kullanılması sonucunda hastalanıp sağlığınızdan olabilirsiniz” diyerek açıklamasında şunlara yer verdi: “Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak vatandaşlarımıza bu tür ürünleri eczanelerimizden almalarını tavsiye ediyoruz. Bu “ilaç olmadığı” iddia edilen ürünleri mutlaka eczanelerimize, yani biz eczacılara danışmadan alıp kullanmasınlar. Hele internetteki fiyatına veya cazip tekliflere kanmasınlar. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü; internetten satılan ürünlerde çok ciddi oranda sahte ürüne rastlandığı bilgisini vermektedir. Vatandaşlarımızın ucuz olduğu için tercih ettiği internet ürünlerindeki sahteliklerden sadece ekonomik olarak değil sağlık anlamında da kayıpları olmaktadır. Oysa eczanelerde aldıkları ürünlerde sahte ürün riskiyle karşılaşmazlar. TEİS olarak bu tür ürünlerin internet vb. gibi ortamlardan değil, eczacı danışmanlığında eczanelerden alınarak kullanılması gerektiğini bir kez daha vatandaşlarımıza hatırlatmak istiyoruz. Çünkü eczanelerimizde giren ürünlerin hepsi ruhsatlı ecza depoları üzerinden yapılır. Hastalarımız uygun saklama koşullarında muhafaza edilmiş, son kullanma tarihi geçmemiş bir şekilde güvenli ürün alırlar. Eczanelerimizde sahte ürün olmaz. Eczane dışındaki yerlerden yapılan alışverişlerle özellikle hiçbir denetimin olmadığı internet ortamında sahte ilaç ve sahte ürün üreten sahtekârlara maalesef zemin oluşturulmuş ve desteklenmiş oluyor. İnternetteki bu tehlikenin önlenmesi için halkımızın sağlığını önceleyen caydırıcı yasal düzenlemelerin olmaması da riski her geçen gün arttırıyor. Halkımızın takviye edici gıda kutularının üzerindeki “ilaç değildir” yazısına aldanmamasını, gıda takviyesi adı altındaki vitamin, mineral gibi destek ürünlerinin de “ilaç” niteliğinde olduğunu, her ilacın diğer ilaçlarla etkileşiminin olabileceğini ve bu etkileşim konusunda kendilerini uyarabilecek yegâne meslek mensubunun eczacılar olduğunu unutmaması gerektiğini önemle hatırlatmak istiyoruz. Kişisel bakım ve sağlık harcamalarınızda tasarruf etmek isterken sağlığınızdan olmayın!”