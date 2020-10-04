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Aktüel "Il Tabarro (Pelerin) Operası" 6 Ekim'de Kadıköy'de seslendirilecek
Aktüel

"Il Tabarro (Pelerin) Operası" 6 Ekim'de Kadıköy'de seslendirilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-04 10:34:28 -
"Il Tabarro (Pelerin) Operası" 6 Ekim'de Kadıköy'de seslendirilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Giacomo Puccini'nin "Il Tabarro (Pelerin) Operası"nın eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenlenen konser, Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'nde 6 Ekim'de gerçekleşecek.

İtalya’da 19. yüzyılın sonunda ortaya çıkan gerçekçilik akımının (verismo) operadaki ürünlerinden biri olarak değerlendirilen eser, Puccini'nin, tek perdelik üç operasından oluşan "Il Trittico" adlı serisinin ilk ve trajik olan operasıdır. Eser, karanlık drama olarak değerlendirilir, sadakatsizlik, acımasızlık, hüzün, çaresizlik gibi gerçekçi unsurlar anlatılır.

I. Dünya Savaşı sırasında hazırlanan ve İtalyanca librettosu Giuseppe Adami tarafından yazılan operanın prömiyeri, 1918'de New York Metropolitan Opera evinde yapıldı.

Konserde, "Michele"i Murat Güney ile Kevork Tavityan, "Giorgetta"yı Şebnem Ağrıdağ Kışlalı ile Hande Soner Ürben, "Luigi"yi Ali Murat Erengül ile Süren Maksutov, "Il Talpa"yı Ufuk Karakoç ile Sevan Şencan, "Il Tinca"yı Berk Dalkılıç ile Onur Turan, "La Frugol"yı Jaklin Çarkçı ile Deniz Likos, "Un Verditore"yi Besnik Ademoğlu ile Ufuk Toker, "Due Amanti"yi ise Ceren Aydın Akkoç ile Berk Dalkılıç dönüşümlü olarak seslendirecek.

Eser, 1900'lü yılların başında, Paris'te Seine Nehri üzerinde bir mavnadaki aşk hikayesini ele alıyor.

Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'nde 8, 10, 13, 15 ve 17 Ekim'de yeniden izleyiciyle buluşacak olan konserde, İDOB Orkestrasını, Roberto Gianola yönetecek.

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