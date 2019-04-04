İl Seçim Kurulu karar verdi: 15 ilçede oylar... İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 ilçedeki geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

İstanbul İl Seçim Kurulu daha önce reddedilen 15 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi. Ayrıntılar geliyor...

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