İl Sağlık Müdürü Dr. Bilge, “Ramazan ve bayramda tedbirli olalım”

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge; Ramazan ve bayramda uyulması gereken tedbirler hakkında bir basın açıklaması yaptı.

İlk olarak Çin’in Wuhan eyaleti’nde ortaya çıkan Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), daha çok solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı), tat duyusunda azalma ile ortaya çıkan, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan bir hastalıktır. Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. Bilge; Hastalık hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek riskli olduğunu belirti.

Dr. Bilge, açıklamasında; “Ramazan ayında ve sonrasında gelecek olan bayramda insanlar arasındaki iletişim ve temas daha da fazla olmaktadır. Bu durum COVID-19 salgınının seyrini olumsuz yönde etkiler. Ramazan ayında dini vazifelerin yerine getirilmesinde sağlığın korunması adına dikkat edilmesi gereken tedbirler almak gerekmektedir. Çok sayıda insanın bir araya gelmesi ve sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle Ramazan ayında yapılan etkinlikler, eğlence, çarşı faaliyetleri ile türbe ziyaretleri yapılmamalıdır. Bu konuda televizyon ve sosyal medya desteği ile faaliyetler yapılabilecek. Salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde başkalarıyla temastan kaçınmalı, bu doğrultu da akraba, komşu ve dostlarla beraber evde iftar yemekleri düzenlenmemelidir. Teravih namazları, mukabeleler ve dualar gibi ibadetleri herkes kendi evinde yapmalıdır. Bu faaliyetler için televizyon, radyo, dijital ve sosyal medya gibi platformları kullanarak sanal alternatifler oluşturulabilir. Ev, apartman, bahçe, site ya da mahalle gibi yerlerde toplu ibadetler yapılmamalıdır. İbadetler sırasında kullanılan seccade, tesbih gibi malzemelerin kişiselleştirilmesi ve herkesin kendisine ait malzemeyi kullanması gerekmektedir. Ramazan ayı boyunca yapılacak zekât, sadaka, fitre, bağış gibi her türlü ayni ve nakdi yardımlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırırma esnasında ağız ve burnu içine alacak şekilde maske takılmalı ve en az 3-4 adım olacak şekilde sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır. Ramazan ayında mümkün oldukça evde kalınmalıdır. Evden çıkmanın zorunlu olduğu durumlarda kişilerle temasta en az 1 metrelik (3-4 adım) sosyal mesafe korunmalı, maskeler uygun şekilde kullanılmalı, tokalaşmadan kaçınılmalı, uzaktan selamlama yapılmalıdır. Ekmek ve pide sıralarında maske takılmalı ve en az 1 metre aralıkla durulmalıdır. Önceki yıllardaki gibi mutluluk içinde bayramlar geçirmek için, özellikle 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan sevdiklerimizi korumak amacıyla bu yıl Ramazan bayramında aramıza mesafe koymalıyız. Ev ziyaretlerinden sakınmalıyız. Toplu yemek organizasyonları yapmamalı ve evde kalmaya özen göstermeliyiz” dedi.