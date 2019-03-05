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İl Sağlık Müdürü Bilge’den palyatif bakım hastalarına ziyaret

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesinde palyatif bakım hastalarını ziyaret etti.

05 Mart 2019 Salı 15:20
İl Sağlık Müdürü Bilge’den palyatif bakım hastalarına ziyaret

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesinde palyatif bakım hastalarını ziyaret etti.


Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ziyaretler esnasında hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta yakınlarıyla sohbet eden Müdür Bilge, "Palyatif bakım, hastayı rahatlatacak, yaşam kalitesini en yüksek düzeyde tutacak tedavi şeklidir. Hastanelerimizde palyatif bakımı konusunda eğitim almış sağlık personelleri tarafından uygun ortamlarda verilmektedir” dedi. Müdür Bilge önceden 20 yatakla hizmet verilirken Eskişehir Şehir Hastanesinin hizmet vermeye başlamasıyla yatak sayısının 36’ya çıktığını ve palyatif bakım hizmetinin nitelikli bir ve iki kişilik odalarda verildiğini belirterek, Eskişehir Şehir Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesinde ilk dört aylık süreçte tedavi görenlerin sayısının 248’e ulaştığını söyledi.


Palyatif bakım ile ciddi hastalığı olan kişilerde başta ağrı olmak üzere stres veren diğer şikâyetlerinin giderilmesi ve sorunların çözümlenmesi amaçlandığını dile getiren Bilge, “Dünya sağlık örgütü palyatif bakımı, Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede; Ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel, psikososyal ve spiritüel gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşım olarak tanımlamaktadır” dedi.


Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge’nin Eskişehir Şehir Hastanesi Palyatif Bakım servislerine yaptığı ziyarete Başhekim Uzm. Dr. Yaşar Bildirici ve hastane idarecileri eşlik etti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:20
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