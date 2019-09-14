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İl Sağlık Müdürü Benli’nin Ev Sahipliğinde Kan Zirvesi Yapıldı

Kayseri’de sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi adına, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tertip edilen toplantılar aralıksız olarak devam ediyor.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:26
İl Sağlık Müdürü Benli’nin Ev Sahipliğinde Kan Zirvesi Yapıldı

Kayseri’de sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi adına, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tertip edilen toplantılar aralıksız olarak devam ediyor. Sunulan sağlık hizmetlerinin her yönüyle ele alındığı toplantılarda poliklinik hizmetlerinden organ nakline kadar her konu konusunun uzmanları ile istişare edilerek gerekli adımların atılması için ileriye dönük planlamalar yapılıyor.


Bu kapsamda İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli bir ilke imza atarak Kayseri’nin önde gelen Hematoloji hocalarını ve Kızılay Kan Merkezi sorumlularını, Kayseri Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde bir araya getirdi. Kızılay yetkililerinin sunumu ile başlayan toplantıda, merkezin bölgedeki faaliyetleri ve istatistikleri hakkında bilgiler verildi. Kayseri’de bulunan Kızılay İç Anadolu Bölge Müdürlüğü’nün kayseri ile birlikte Sivas, Yozgat, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Niğde’de kan bağışı topladığı belirtildi. Yıl içerisinde bölgede toplanan 127 bin ünite kanın 80 bin ünitesinin başta Kayseri olmak üzere bölge illeri ve bağlı ilçelerdeki tüm hastanelerin ihtiyacı için kullanıldığını, kalan 47 bin ünitenin ise İstanbul başta olmak üzere ihtiyacı olan diğer illere gönderildiği hususundan bahsedilerek Kızılay Bölge Kan Merkezinin yaptığı bu hizmetle başarı sıralamasında Türkiye’de büyükşehirler içinde ilk sırada yer aldığına vurgu yapıldı. Ayrıca Kızılay’ın, TÜRKÖK ile işbirliği içinde çalışarak kök hücre bağışı bankacılığı hizmeti verildiğine de değinildi.


Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi’nin Erciyes Üniversitesinde Tıp Fakültesi Hastanelerinde tedavi gören hastaların kan ihtiyaçlarını karşılayacak bir kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Üniversite yetkilileri ise dışarıdan herhangi bir kan alımına ihtiyaç duymadıklarını belirtti.


Yapılan sunumların ardından toplantıda Kayseri’de sunulan hematoloji hizmetleri, yapılması gerekenler, hizmet sunumu aksatan faktörler ve kurumlararası işbirliği gibi konular masaya yatırıldı. Karşılıklı fikir alışverişleri ve istişarelerle devam eden toplantıda, Kayseri Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Kızılay Bölge Kan Merkezi, Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nin katılımlarıyla bir çalıştay düzenlenmesine karar verildi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:26
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