İl Sağlık Müdürü Benli, “Yürüyüşün bahanesi yok faydası çok”

3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan, ‘Anne ve Çocuk Sağlığı’ teması ile düzenlenen Halk Sağlığı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Ali Ramazan Benli, “Yürüyüşün bahanesi yok faydası çok” dedi.

Halk Sağlığı Haftası nedeniyle İnönü Parkı’nda düzenlenen yürüyüş etkinliğine İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Ali Ramazan Benli ile İl Sağlık Müdürlüğü Daire Başkanları ve sağlık personeli katıldı. Etkinlik öncesinde açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, “Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlıklı Hayat Yürüyüşü düzenlendi. Yürümenin vücudumuza olan faydaları, yaşam tarzı değişikliği dediğimiz iki ayak var. Bunlardan biri egzersiz diğeri ise diyettir” ifadesinde bulundu.

“Egzersizlerde en iyi formatlardan biri hafif tempolu yürüyüştür” diyen Doç Dr. Benli, “Yürüyüş vücudumuzdaki kas ve iskelet sisteminin hareketli kalmasını sağlamaktadır. Özellikle mutluluk hormonunun salgılanmasını sağlamaktadır. Yürüyüşü önerirken yaşam tarzı değişikliğinde kalp hastalıklarından ve obeziteden korumak, diyabet için de önleyici tedbir almaktır. Hastalanmamak tedavi hizmetlerinden çok daha önemli. Hastalanmamayı sağlamak da bizim asli görevlerimizden biri. Onun için yürüyüş yaparak farkındalık oluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Benli, “Kayseri’nin güzel bir damak kültürü var. Pastırma, sucuk mantı ve Develi Cıvıklısıvar. Hamurun etle buluşması gibi tüm yemek tadımız. Karbonhidrat yükünü harcamanın en güzel yolu yürümektir. İş yerlerine gittiğimizde araçları uzak yerlere park ederek yürümek, asansör yerine merdivenleri kullanmak faydalı olacaktır.Biz slogan olarak bahanesi yok faydası çok” dedi.