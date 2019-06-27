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İl Sağlık Müdürlüğünden selzedelere uyarı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, sel afeti yaşanan Samsun’un Terme ilçesinde vatandaşları, sel suları ile doğrudan cilt teması sağlanmaması, kaynağı bilinmeyen suların tüketilmemesi ve ilgili kurumlarca yapılan ilanlara riayet edilmesi hususlarında uyardı.

27 Haziran 2019 Perşembe 15:44
İl Sağlık Müdürlüğünden selzedelere uyarı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, sel afeti yaşanan Samsun’un Terme ilçesinde vatandaşları, sel suları ile doğrudan cilt teması sağlanmaması, kaynağı bilinmeyen suların tüketilmemesi ve ilgili kurumlarca yapılan ilanlara riayet edilmesi hususlarında uyardı.


Samsun’un Terme ilçesinde 22 Haziran’da yaşanan sel afeti sonrası herhangi bir sağlık sorunun yaşanmaması için, afet bölgesinde yer alan mahallerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Terme ilçemizde 21 Haziran’ı 22 Haziran’a bağlayan gece boyunca gerçekleşen yoğun yağmur yağışı sonrasında ilçe genelinde birçok noktada etkili olan sel afeti meydana gelmiştir. Yaşanan bu doğal afet neticesinde ilçe genelindeki bazı mahallelerde su kesintilerinin olduğu, sularda kısmi fiziksel bulanıklık olduğu ve bazı şebeke uç noktalarında yeterli düzeyde serbest klor olmadığı tespit edilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda Terme İlçe Sağlık Müdürlüğümüz yetkilileri ilgili kurumlarla ivedilikle bağlantıya geçmiş, ilçenin içme ve kullanma suyu şebeke hattının son durumu hakkında bilgi alınmıştır. Yapılan görüşmelerde bazı kırsal mahallelerde şebeke hattının zarar görmesinden ötürü su kesintilerinin yaşandığı, ilçe merkezinde ise kontrol amaçlı kısa süreli su kesintisi yapıldığı öğrenilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde ilçe halkına sağlıklı içme ve kullanma suyunun sağlanması amacıyla öncelikle yüksek düzey klorlamaya geçilerek suyun tahliyesine başlanması kararlaştırılmıştır. Eş zamanlı olarak ilçe genelinde yapılan tekrarlı ilanlarla musluklardan akan ve kaynağı bilinmeyen suları tüketmemeleri hususunda ilçe halkı uyarılmıştır. Yüksek düzey klorlama ve gerekli tahliye işlemleri sonrasında şebeke hattının sağlam olduğu ilgili kurumlarca değerlendirilen mahallelere, şebeke uç noktasındaki serbest klor düzeyi İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olacak biçimde su verilmeye başlanmıştır. Bu aşamada su kesintilerinin olmadığı tüm mahallelerden gerekli su numuneleri alınmış ve İl Hıfzıssıhha Laboratuvarında ivedilikle analizler yapılmıştır. Ayrıca Terme İlçe Sağlık Müdürlüğünce su kesintilerinin olmadığı tüm mahallelerde gün boyunca içme ve kullanma suyu şebeke hattı uç noktalarında serbest klor izlemleri yapılmıştır. Su numune analizleri uygunsuz gelen mahallelerde ilgili kurumlarla iletişime geçilerek gerekli önlemler alınmış ve kontrol numuneleri alınarak tekrar analize gönderilmiştir. Alınan bu önlemler neticesinde su kesintisi olmayan mahalle şebeke hatlarına ait numunelerin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu görülmüştür. İzleyen süreçte, bakım ve onarımı yapılan tüm şebeke hatlarından kullanıma sunulmadan önce gerekli su numuneleri alınmaktadır. Terme İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından su kesintisi olmayan tüm şebekelerin uç noktalarında serbest klor seviyeleri takip edilmektedir” dedi.


Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, şu bilgileri verdi: “Yaşanan doğal afet sonrasında ilçe genelindeki tüm sağlık kuruluşları bilgilendirilmiş ve olası sağlık etkileri hakkında gerekli bildirimlerin hızlıca yapılması talep edilmiştir. Sendromik sürveyans kapsamında da ilçe genelinde akut bağırsak enfeksiyonu vaka sayısı yakından izlenmektedir. Mevcut aşamada akut bağırsak enfeksiyonu vaka sayısında ortalamanın üzerinde belirgin bir artış saptanmamış, vakaların bölge dağılımında belirgin bir kümelenme gözlenmemiştir. Akut bağırsak enfeksiyonu sürveyansı titizlikle sürdürülmektedir. İlçe genelinde doğal afetten daha çok etkilenen mahallelerde gerekli sağlık taramalarının ve kapsamlı sağlık eğitimlerinin verilmesi amacıyla 1 (bir) halk sağlığı uzmanı tabip, 2 (iki) pratisyen tabip, 2 (iki) ebe ve 2 (iki) sağlık memurundan oluşan 2 (iki) adet mobil sağlık ekibi oluşturulmuştur.Bu ekipler tarafından ilgili mahallelerde hane hane gezilerek afet mağdurlarının sağlık sorunları tespit edilmekte, afetin sağlık etkilerini asgari düzeye indirebilmek amacıyla kapsamlı sağlık eğitimleri yapılmaktadır. Sağlık eğitimleri kapsamında bireysel dezenfeksiyon önlemleri, olası bir hastalık belirtisi ya da yaralanmada gerekli tedavi ve bağışıklama hizmetleri için sağlık kurumlarına erken başvuru, sel suları ile doğrudan cilt teması sağlanmaması, kaynağı bilinmeyen suların tüketilmemesi ve ilgili kurumlarca yapılan ilanlara riayet edilmesi hususları özellikle vurgulanmaktadır. “



Oruç, “Ayrıca ziyaret edilen hanelerde yaşayan gebe, bebek, çocuk ve kronik hastalıklı bireylerin gerekli aşılama ve takip çalışmaları için aile hekimlerine yönlendirmesi yapılmaktadır.İzleyen süreçte mobil sağlık ekipleri tarafından hane ziyaretleri gün boyunca devam etmektedir. Yaşanan sel afeti sonrasında meydana gelen organik kirlenmenin ve kalıntıların bertaraf edilmesi amacıyla ilgili kurumlarla irtibata geçilmiş ve süreç takibe alınmıştır. Sel sularının çekilmesi sonrası yaşanabilecek fare, sıçan vb. kemirici istilası, akrep, yılan gibi canlıların ortaya çıkması ve özellikle sivrisinek vb. haşerelerin artışı hususlarında gerekli vektör mücadelesi ve ilaçlama çalışmaları için ilgili paydaş kurumlarla irtibata geçilmiştir. İzleyen süreçte bu yöndeki çalışmaların ilgili kurumlarca başlatıldığı gözlenmiştir. Bu hususlarda mobil sağlık ekipleri tarafından da vatandaşlara yönelik eğitim verilmektedir. Terme ilçemizde yaşanan sel afeti sonrasında çevre ve halk sağlığı açısından gerekli tüm önlemlerin alınabilmesi ve doğal afetin etkilerinin hızlıca bertaraf edilebilmesi amacıyla ilgili tüm paydaş kurumlarla işbirliğine devam edilecektir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:44
  1. doğa

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