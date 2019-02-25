İl Sağlık Müdürlüğünden kırsaldaki sağlık kuruluşlarına yakın takip Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, İnönü ilçesindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette İl Sağlık Müdürü Bilge’nin yanı sıra, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ahmet Mamur, Aile Hekimliği Birim Sorumlusu Uzm. Özer Öner, Toplum Sağlığı Birim Sorumlusu Uzm. Ömer Gezer hazır bulundu. Yapılan incelemelerde İlçe Entegre Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi (TSM), Aile Sağlığı Merkezi (ASM), İnönü 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda ve Oklubalı Mahallesi Sağlık Evinde ziyaret edilerek verilen hizmetler yerinde görüldü. Ayrıca İl Sağlık Müdürü Bilge, vatandaşlarla da bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Öte yandan ilçedeki incelemelerini tamamlayan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, daha sonra İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a nezaket ziyaretinde bulundu.

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