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İl Müdüründen milli judocuya destek

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31 Mayıs 2019 Cuma 17:37
İl Müdüründen milli judocuya destek

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Gençler Balkan Şampiyonası öncesinde milli sporcu Çağrı Doğan’a elbise desteğinde bulundu


Judo sporunda Zonguldak’ın yükselen değeri Çağrı Doğan, Haziran ayında düzenlenecek Gençler Balkan Şampiyonası ile ay-yıldızlı formayı giyecek olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyor. Zonguldak’ı Bosna Hersek’teki organizasyonda temsil edecek Doğan, 8 Haziran’da start alacak şampiyona öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel’i ziyaret etti.


Judo İl temsilcisi Kemal Çebi ve antrenör Metin Sönmez’in eşlik ettiği Çağrı Doğan’aSpor İl Müdürü’nde jest geldi. genç sporcuya malzeme desteği veren Yüksel, mavi beyaz olmak üzere judo elbisesini takdim etti. Judo İl Temsilcisi Kemal Çebi, judo sporuna desteklerinden dolayı Hakan Yüksel’e Federasyon adına teşekkür plaketi verdi.Milli sporcu Çağrı Doğan, ay-yıldızlı forma altında mücadele edeceği şampiyonada 100 kilodatatamiye çıkacak.


’’Çağrı ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek’’


Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Çağrı’nın ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğini söyleyerek, ’’Yıllardan spora ve sporcuya nasıl destek veririz düşüncesiyle çalıştık. Juda branşında da yıllardır elimizden gelen desteği veriyoruz. Başarılı sporcularımız ve daha da başarılı olacaklarına da eminiz. Çağrı kardeşimizin de ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceği inancındayız. Biz il temsilciliği olarak kurum olarak el ele verirsek daha güzellerini yapacağımızdan eminiz" dedi.


’’İl Müdürümüz Amatör spora ivme kazandırdı’’


Judo İl Temsilcisi Kemal Çebi,Amatör kulübün son yıllara ivme kazandığını ifade ederek ’’Müdürlerimize her zaman yarım elma gönül elma misale Federasyonumuzun en son müdürümüze tabağını gönderdiler. Müdürümüzn amatör sporlara verdiği desteği görüyoruz. Federasyonumuzun vermiş olduğu hediyeyi bizde elçi olarak vermek istedik. İl Müdürümüz amatör spora ivme kazandırdı. Sağolsun judo branşında da elinden gelen desteği veriyor. En son milli sporcumuz Çağrının çok pahalı olan Dünya Olimpiyat şampiyonalarında kullanılan barkotlu elbiselerini de teşvikleri ile mavi beyaz olmak üzere bizi bu yükten kurtardı. Ben Müdürümüze Zonguldak’a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz’’dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:37
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