İl Müdürü Sağlam: "Limana analiz laboratuvarı kurulacak"

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Türkiye’de 10 laboratuvar tescili yapıldı. Bunlardan bir tanesi de Samsun il kontrol laboratuvarı olacak" dedi.



Rusya’ya ihraç edilen sebzeler Samsun Limanı’nda laboratuvar bulunmadığından, analiz için 750 km uzaklıktaki Mersin’e gönderilmek zorunda kalıyor. Bu nedenle üreticiler, tahlil sonuçları gelene kadar mağduriyet yaşıyor. Bafra Ovası’nda yetiştirilen kışlık sebze ürünleri arasında yer alan karnabahar, beyaz lahana, kırmızı lahananın yurt dışına ihraç edilmesi üreticinin yüzünü güldürürken, Samsun Limanı’nda analiz laboratuvarı olmaması nedeniyle sevkiyatlar zamanında yapılamıyor.





"Bizim görevimiz çiftçinin önünü açmak"



Üreticilerin, yaşadıkları mağduriyetlerin kalkması için ’Samsun Limanı’nda analiz laboratuvarı kurulması talepleri’ karşılık buldu. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Yaklaşık 5 aydır takip ediyoruz. Özellikle Türkiye’de 10 laboratuvar tescili yapıldı. Bunlardan bir tanesi de Samsun il kontrol laboratuvarı olacak. Bizim görevimiz çiftçinin önünü açmak. Pazar problemimiz de çözüldükten sonra bir sıkıntımız kalmayacak" açıklamasında bulundu.