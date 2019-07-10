İl Müdürü Eskici, Yaz Spor Okulu Öğrencileri İle Birlikte Antrenman Yaptı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici İl Spor Merkezleri Tarafından Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen okçuluk, atletizm, futbol, tenis ve yüzme kurslarını ziyaret ederek sporcular ile birlikte antrenman yaptı.

Okulların tatile girmesi ile birlikte öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirmesi amacı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları yoğun ilgi görüyor.

İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksinde düzenlenen okçuluk, atletizm, futbol, tenis ve Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan yüzme kurslarını İl Müdürü Murat Eskici Ziyaret etti.

Sporcular ile birlikte antrenman yapan Eskici; sporculara yazları boş vakitlerini sporla değerlendirdikleri için teşekkür ederek sporu bırakmamalarını ve yıl boyu devam eden kurslarımıza katılmalarını söyledi.

Sporcular İl Müdürü İle spor yapmanın heyecanını yaşarken Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bu kursları düzenlediği için teşekkürlerini ilettiler.