  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İl Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk: "Edirne bu dönemde turizmin parlayan yıldızı"
Aktüel

İl Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk: "Edirne bu dönemde turizmin parlayan yıldızı"

"Bulgar vatandaşlar şehrimizi her anlamda çok beğeniyorlar. Pandemi olmasına rağmen ciddi bir yoğunluk var. Esnafımızın yüzü gülüyor. Tabii Kovid-19 tedbirlerine titizlikle uyuluyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-18 12:31:24 -
İl Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk: "Edirne bu dönemde turizmin parlayan yıldızı"

EDİRNE (AA) - Alışveriş için Edirne'yi tercih eden Bulgar turistler Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştururken İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye'ye giriş yapan ziyaretçileri karşılayıp hem turistik faaliyetler hem de Kovid-19 tedbirleriyle ilgili bilgilendiriyor.

Bulgaristan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini esnetmesinin ardından bu ülke vatandaşları, alışveriş ve gezi etkinlikleri için Edirne'ye ilgi göstermeye başladı.

Kültür ve Turizm Müdürlüğünce sınır kapısında kurulan stantta karşılanan turistler broşürle bilgilendiriliyor.

Gösterilen misafirperverlikten dolayı memnuniyetlerini dile getiren turistler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgar turistlerin Edirne'ye ilgi gösterdiğini söyledi.

Turistlerin hareketlilik oluşturduğunu belirten Soytürk, "Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte Bulgaristan sınırının açılmasının ardından son 2 haftadır şehrimize ciddi bir ilgi var. Kapıkule'de 6 peronda hizmet veriliyor. Biz de Müdürlük olarak Edirne'yi her anlamda tanıtmaya gayret ediyoruz." dedi.

Kentin tanıtımı için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Soytürk, şunları kaydetti:

"Son haftalarda hem Bulgar turistler hem de hafta sonu yerli turistler Edirne'ye büyük ilgi gösteriyor. Ülkemiz adına gelen turistleri karşılıyoruz. Gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Onlar da büyük bir teveccüh gösteriyorlar. Bulgar vatandaşlar şehrimizi her anlamda çok beğeniyorlar. Edirne bu dönemde turizmin parlayan yıldızı. Pandemi olmasına rağmen ciddi bir yoğunluk var. Esnafımızın yüzü gülüyor. Tabii Kovid-19 tedbirlerine titizlikle uyuluyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş destek
Dünya

Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş destek

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Doğu Akdeniz konusunda Ankara'ya destek sözü v..
Nutella’nın ‘helal değiliz’ skandalına göndermeli paylaşım!
Gündem

Nutella’nın ‘helal değiliz’ skandalına göndermeli paylaşım!

Nutella’nın sosyal medyadaki ‘helal değiliz’ skandalından sonra Ordu Belediye Başkanı ve eski bakan Hilmi Güler çok ses getiren bir paylaşım..
Türkiye'den sert tepki: Sizin yetkiniz yok
Siyaset

Türkiye'den sert tepki: Sizin yetkiniz yok

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun deniz sınırlarına ilişkin kararlarına sert tepki gösterdi.

Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı