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Sağlık İl il korona vaka sayısı | Hangi ilde kaç vaka var?
Sağlık

İl il korona vaka sayısı | Hangi ilde kaç vaka var?

En çok hangi ilde korona vakası var? 2020 yılının mart ayında ülkemizde tespit edilen ardından da tüm illere yayılan koronavirüs salgınında bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Salgınla mücadele ise tüm hızıyla devam ediyor. 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemi başlandı. Böylelikle illerdeki vak sayılarına göre kararlar alınıyor. Bu sebeple vatandaşlar sık sık hangi şehirde kaç vakanın olduğunu araştırıyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Peki, hangi ilde kaç vaka var?

Yeniakit Publisher
2021-03-07 18:46:00 -
İl il korona vaka sayısı | Hangi ilde kaç vaka var?

Koronavirüs vaka sayısı güncel | 1 Mart itibariyle salgın yönetiminde yerinde karar dönemi başladı. İllerdeki vakalara göre kısıtlamalar uygulanıyor. Vatandaşlar yaşadıkları şehirlerdeki vaka sayısını bu sebeple daha yakından araştırmaya başladı. Peki, hangi ilde kaç vaka var?

İl il korona vaka sayısı | Hangi ilde kaç vaka var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart'ta her 100 bin kişiye düşen yeni tip koronavirüs (vaka sayılarında en fazla artış ve azalmanın olduğu illeri açıkladı.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım" dedi.

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