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Gündem İl il dolaşıyor: 82'nci intihar girişimi!
Gündem

İl il dolaşıyor: 82'nci intihar girişimi!

Türkiye'nin birçok yerinde işsiz olduğu bahanesi ile intihar girişimde bulunan Hasan İ., 82’nci intihar girişiminde bulunmuş oldu. İntihar şovmeni olarak da bilinen şahsın 120 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 23:46:00 -
İl il dolaşıyor: 82'nci intihar girişimi!

Türkiye'nin birçok yerinde işsiz olduğunu ileri sürerek intihar girişiminde bulunan ve son olarak Ardahan’da intihara kalkışan genç bu kez Kars’ta ortaya çıktı.

Olay, Kars’ta Halitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Halitpaşa Mahallesi’nde 5 katlı inşaatın tepesine çıkan 'intiharkolik' Hasan İ.'yi gören vatandaşlar durumu polis, 112 ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Olay yerine gelen polisler, kısa sürede şahsı ikna ederek aşağı indirdi. Polis otosuna alınan Hasan İ. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Harakani Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

82’nci intihar girişimi

Türkiye'nin birçok yerinde işsiz olduğu bahanesi ile intihar girişimde bulunan Hasan İ., 82’nci intihar girişiminde bulunmuş oldu. İntihar şovmeni olarak da bilinen şahsın 120 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

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