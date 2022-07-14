İl içi öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen İl içi tayin (atama) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlerin 2022 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 8 Temmuz itibarıyla tamanlandı. İl içi atama tayin için başvuruda bulunan öğretmenler MEB 2022 il içi tayin sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki MEB 2022 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen 2022 il içi tayin sonuçları açıklanacığı tarih ne zaman? öğretmen il için isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar.

İl içi öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

MEB 2022 öğretmen il içi yer değişikliği başvurularını tamamlayan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 8 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecek ve sonuçlar 19 Temmuz'da açıklanacak, görevden ayrılma işlemleri ise 20 Temmuz 2022 itibarıyla gerçekleşecek.

İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.