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İl Emniyet Müdürü'nden bekçilere flaş talimat! "Sokaktaki her şeyi bileceksiniz"

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, göreve başlamaya hazırlanan bekçilere "Çocuklar 'Bekçi amca' diyerek, sizlere gelecek. Sizler de o cadde, sokakta ne var her şeyi bileceksiniz. Yani burada bir devlet büyüğü oturuyor, bir vali, emekli albay, asker, polis, müdür. Burada bir banka var, bir kamu kuruluşu, bir siyasi parti var, burada bir yaşlı amca var, burada kalp hastası bir teyze var, hepsini bileceksiniz" dedi.

26 Şubat 2019 Salı 19:25
İl Emniyet Müdürü'nden bekçilere flaş talimat! "Sokaktaki her şeyi bileceksiniz"

Kahramanmaraş'ta 20 Ekim 2018'de yapılan çarşı ve mahalle bekçiliği sınavında başarılı olan ve Ocak 2019'da Kahramanmaraş Valiliği onayı ile aday memur olarak atanan 139 bekçi, polis eğitim kurumlarında meslek içi eğitim aldı. Son olarak da 1 hafta sürecek genel geliştirme ve oryantasyon eğitimine tabi tutulacaklar. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, bekçiler ile eğitim öncesi İtfaiye Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda biraraya geldi.

'Sokaklar size zimmetli olacak'

Doğan İnci, eskiden bekçilerin mahallenin, sokağın her şeyi olduğunu aradan geçen zamanda bekçilik müessesesinin kapanmaya yüz tuttuğunu söyledi. Hükümetin kısa süre önce bekçiliği yeniden canlandırmaya karar vermesiyle, bekçiliğin yeniden canlandırıldığını ifade eden İnci, şunları söyledi:

"Çocukluğumuzun bekçi amcası sizler olacaksınız. Çocuklar 'Bekçi amca' diyerek, sizlere gelecek. Sizler de o cadde, sokakta ne var her şeyi bileceksiniz. Yani burada bir devlet büyüğü oturuyor; bir vali, emekli albay, asker, polis, müdür. Burada bir banka var, bir kamu kuruluşu, bir siyasi parti var, burada bir yaşlı amca var, burada kalp hastası bir teyze var hepsini bileceksiniz. O sokaklar size zimmetli olacak."

Bekçilerin, 1 haftalık son eğitimin ardından aktif olarak göreve başlayacak. Mevcut sayının dışında 36 bekçi adayının işlemlerinin devam ettiği, tüm yeni gelecek personel ile birlikte il genelindeki bekçi sayısının 175 olacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 19:25
  1. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci
  2. Göreve başlayan bekçiler
  3. Mahalle bekçileri
  4. Flaş talimat
  5. Eğitim toplantıları
  6. Emniyet Genel Müdürlüğü

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