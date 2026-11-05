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Aktüel İl dışından gelip ev kiraladılar: Hedefte ünlü isimler iddiası
Aktüel

İl dışından gelip ev kiraladılar: Hedefte ünlü isimler iddiası

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İl dışından gelip ev kiraladılar: Hedefte ünlü isimler iddiası

İş insanları ile spor, sanat ve cemiyet hayatından tanınmış kişilere saldırı iddiası: İstanbul'da 4 şüpheli gözaltına alındı, evlerde AK-47 ele geçirildi.

İstanbul'da iş insanlarının yanı sıra spor, sanat ve cemiyet hayatından tanınmış kişilere silahlı saldırı planladıkları öne sürülen 4 şüpheli, 3 Kasım'da Kağıthane ve Eyüpsultan'da tespit edilen hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve Eyüpsultan'da meydana gelen silahlı saldırı olaylarının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saha çalışmaları sırasında hücre evleri tespit edildi; operasyonlarda B.A., S.D., T.İ. ve A.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramalarda 1 AK-47 uzun namlulu tüfek, tüfeğe ait 3 şarjör ve 50 adet 7.62 milimetre fişek ele geçirildi. 1 ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 2 şarjör ve 71 fişeğe de el konuldu.

Dört şüphelinin de aranma kaydı bulunuyor

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin, il dışından gelerek kiraladıkları evde eylem hazırlığında oldukları belirlendi.

Yapılan incelemelerde B.A.'nın aranma kaydı bulunduğu öğrenildi. S.D. hakkında 4 aranma kaydı ve 12 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası, T.İ. hakkında 2 aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası kayıtlı. A.E.'nin ise 4 aranma kaydı, 10 yıl 32 ay 99 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 31 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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