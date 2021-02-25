İl Başkanı seçilen AK Partili isim: Artık bazı şeyler değişecek!

AK Parti Diyarbakır İl Kongresi, Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Leyla Şahin Usta ile Diyarbakır milletvekillerinin katılımı ile Seyrantepe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Avukat Muhammed Şerif Aydın yeni il başkanı olarak seçildi.

Kongrenin ardından Rûdaw Diyarbakır Temsilcisi Maşallah Dekak’a açıklamalarda bulunan Aydın, “Bugünden sonra Diyarbakır’da bazı şeyleri değiştireceğiz, bu bir süreç olacak” dedi.

Aydın, “Yeni anayasa için Diyarbakır’dan katkılarımızı Ankara’ya ulaştıracağız. Teşkilat olarak sadece AK Partililerin değil, tüm Diyarbakırlıların huzur ve refahı için bazı fikirlerimiz var. Ancak bunlar bugünün sözleri değil. Biz bugün yeniden başlayacağız. İnşallah milletimiz de Diyarbakır da görecek ki bazı şeyler değişecek. Biz diyoruz ki, bizi izleyin bakın nasıl daha güzel olacak İnşallah” ifadelerini kullandı.

AK Partili yeni Başkan, Diyarbakır için hayata geçirmeyi düşündekleri projelerini ise şu şekilde sıraladı:

“Yaklaşık 4 bin seçim sandığımız var ve yarın seçim olacakmış gibi hazırlığımızı yapacağız. Bu sandıklar için 12 bin partilimizi hazırlayacağız. Biz sadece sandıklar için de çalışmayacağız. Bu kentte sadece bir üniversite var, Antep’te üç üniversite. Diyarbakır’da bir üniversite daha açılsın istiyoruz. Hızlı trenin Diyarbakır’a da gelmesini, batıda olanların Diyarbakır’da da olmasını istiyoruz. Diyarbakır’ın ekonomisi güçlensin, yoksulluk kalmasın. Bu konuda projelerimizi hazırlayıp bakanlıklara sunacağız. Biz sadece seçim için var olan bir teşkilat değil aynı zamanda halkına ve memleketine hizmet eden bir teşkilatız.”

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin Diyarbakır, Ağrı, Ardahan, Bolu, ve Hatay Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan, “Bugün Türkiye’nin batısında ne varsa doğusunda da aynısı vardır. Ankara’daki, İstanbul’daki kardeşlerimiz hangi imkanlara sahipse, Hatay’daki, Diyarbakır’daki, Bolu’daki, Ardahan’daki, Ağrı’daki vatandaşlarımız da aynı imkanlara kavuşmuştur. Ardık benim Diyarbakırlı kardeşim sağlık hizmeti için Ardahanlı, Ağrılı genç kardeşim üniversite eğitimi için, Hataylı, Bolulu vatandaşlarım istihdam için başka illere gitmek zorunda kalmıyor. Bu hizmetlerin hemen hepsine kimi zaman çok daha kaliteli bir şekilde kendi şehrinde ulaşabiliyor” diye konuştu.

HDP binası önünde eylem yapan ailelere değinen Erdoğan, “Diyarbakır anneleri gibi evladına, geleceğine, iradesine sahip çıkan cesur insanlarımızın sayısı arttıkça terör meselesini bu ülkenin gündeminden tamamen çıkartacağız. Bu konuda Diyarbakır teşkilatımız başta olmak üzere bölgedeki dava arkadaşlarımın tamamından özel çaba bekliyoruz” açıklamasını yaptı.