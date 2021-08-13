İKÜ öğretim üyesi alacak
İstanbul Kent Üniversitesi, birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların; 27.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar istenen evrakları İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlıklarına, şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.
Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadroları Başvuruları, T.C. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne ya da ilgili Dekanlığa şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
Adres: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, Cihangir Mah. Sıraselviler Cad. No: 71, 34433, Beyoğlu/İSTANBUL Akademik Personel Adayı KVKK Aydınlatma Metni’ne https://www.kent.edu.tr/kvkk-001714 adresinden ulaşabilirsiniz.
Adres: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, Cihangir Mah. Sıraselviler Cad. No: 71, 34433, Beyoğlu/ İSTANBUL
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