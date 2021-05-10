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Ekonomi İktisadi faaliyet güçlü seyrediyor
Ekonomi

İktisadi faaliyet güçlü seyrediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından salgının sınırlayıcı etkilerine rağmen yurt içi iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiği vurgulandı. Ayrıca dış talep gücünü koruduğunun, imalat sanayiinin kuvvetli bir ivme sergilediğinin altı çizildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 13:47:00 -
İktisadi faaliyet güçlü seyrediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), rantiyecileri üzecek bir karar daha aldı. Kurul, politika faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu. TCMB’den yapılan duyuruda Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan PPK’nın faiz oranına dokunmadığı ifade edildi. Duyuruda küresel ekonominin toparlanmaya devam ettiğine de dikkat çekildi. Kuvvetli toparlanmada imalat sanayii ve küresel ticarette görülen ivmelenmenin belirleyici olduğuna işaret edildi. “Salgının sınırlayıcı etkilerine rağmen yurt içi iktisadi faaliyet güçlü seyretmektedir” ifadesi kullanılan duyuruda şu değerlendirmelere yer verildi: “Salgın kısıtlamalarına bağlı olarak iç talep bir miktar ivme kaybederken, dış talep gücünü korumaktadır. İmalat sanayii kuvvetli bir ivme sergilerken, salgın kısıtlamalarından olumsuz etkilenen hizmet sektörlerindeki zayıf seyir sürmektedir. Bununla birlikte salgının gidişatı ve aşılama sürecine bağlı olarak iktisadi faaliyet üzerinde her iki yönde riskler bulunmaktadır. Hem ticari hem de bireysel kredilerde daha ılımlı bir seyir görülmekle birlikte bu gelişmenin kalıcılığı makroekonomik istikrar açısından yakından takip edilmektedir. Emtia fiyatlarındaki yükselişe karşın ihracattaki güçlü artış eğilimi, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle kredilerde gözlenen yavaşlama cari işlemler dengesinde öngörülen iyileşmeyi desteklemektedir.” İlaveten “TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecek” denildi.

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