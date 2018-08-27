'İktidarın görüşlerini almaları lazım'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak MHP’nin af önerisine ilişkin, "Henüz ortada somut bir şey yok. Bunun olması için iktidarın görüşlerini açıklaması gerekiyor. Af konusu çok önemli ve son derece dikkatli izlenilmesi gerekiyor" dedi.

'HDP İLE İTTİFAK' AÇIKLAMASI

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçimlerde HDP ile ittifaka ilişkin, "Şuan da biz kiminle neyi nasıl kazanacağımıza bakıyoruz bu konular gündemimizde yok" dedi. Parti içi kurultay talebi hakkında konuşan Öztrak, "Parti içindeki kurultay tartışmaları MYK gündeminde yok" ifadelerini kullandı.

Faik Öztrak yerel seçimlere ilişkin, "Bir tek hedefimiz var en iyiyi bulmak ve en iyi belediye başkanını çıkarmak" diye konuştu. Öztrak, "Yarın kriz masasını toplayacağız, ekonomik krizle ilgili neler yapılabilir değerlendireceğiz" dedi.

MHP'den 8 maddelik af teklifi