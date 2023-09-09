İktidarı destekleyen Sabah yazarı son anket sonuçlarını paylaştı! "Alarm zilleri çalıyor" dedi! Kim önde?

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, 'CHP’de anketler kimi önde gösteriyor?' başlıklı yazısında yapılan araştırmanın sonuçları paylaştı. Araştırmanın CHP'deki liderlik yarışına ve İyi Parti'yle ilgili tartışmalara halkın nasıl baktığına cevap verdiğini belirten Övür, "CHP içinde süren liderlik tartışmalarının henüz nasıl seyredeceği netleşmiş değil" ifadelerini kullandı. Övür şunları kaydetti:

“Önceki gün A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programında Betimar Başkanı Gürkan Duman, muhalefetin dikkate alması gereken güncel bir araştırmayı açıkladı.

Eylülün ilk haftasını kapsayan, 1570 seçmenle ve 26 ilde yapılan araştırma, son 10 gün içinde CHP'deki liderlik yarışına ve İyi Parti'yle ilgili tartışmalara halkın nasıl baktığına cevap veriyor.

Önce CHP'den başlayalım. CHP içinde süren liderlik tartışmalarının henüz nasıl seyredeceği netleşmiş değil. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu devam edecek görünüyor ama evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Henüz İstanbul İl Kongresi de yapılmadığı için Kılıçdaroğlu'nun karşısına Ekrem İmamoğlu mu yoksa Özgür Özel mi çıkacak belli değil. Sürprizler olabilir.

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Sokaktaki eğilim de Kılıçdaroğlu için alarm zillerinin çaldığını gösteriyor.

En kritik soru da şu: "Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında gerçekleştirilecek bir genel başkanlık yarışını sizce kim kazanır?"

Cevaplar Kılıçdaroğlu yüzde 49.3, Özel ise yüzde 38.2.

Bu soru bütün seçmenleri kapsadığı için daha çok kanaat belirtilmiş. CHP'ye oy verenlere gelince işin rengi değişiyor. Sonuç Kılıçdaroğlu için vahim. CHP'lilerin yüzde 43.3'ü Kılıçdaroğlu diyor, Özel diyenlerin oranı ise yüzde 47.6.

Şansı az görünen Özgür Özel için böyleyse, İmamoğlu'nun umutlanmaması mümkün mü?

Akşener ne kadar inandırıcı?

Gelelim son günlerde çok tartışılan Meral Akşener ve İyi Partililerin açıklamalarına... Betimar ilk sırada halka şu soruyu soruyor: "İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Biz bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız' açıklamasıyla ilgili kanaatinizi belirtir misiniz?"

Destekliyorum: Yüzde 31.4. Pazarlık gücünü artırmaya çalışıyor: Yüzde 15.9. Desteklemiyorum: Yüzde 41.3, Cevap yok: 11.4.

Burada ilginç olan İyi Partiye oy verenlerin tavrı. Yüzde 66'sı doğru bulurken yüzde 5.5'i pazarlık için diyor, yüzde 19.8'i de yanlış buluyor. Cevap vermeyenlerin oranı da 8.8... Neredeyse yüzde 30'u aşkın kendi partilisi bu teze karşı çıkıyor. İşi hiç kolay değil.

Son günlerde sanki Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'la görüşmesine nispet yapmak için Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesi ise halkın hiç ilgisini çekmemiş. İki partinin yerel seçimlerde işbirliği yapmalarına oy veririm diyenlerin oranı sadece yüzde 13.7.

Bu araştırma da gösteriyor ki, hem İyi Parti'nin nasıl tavır alacağı hem de ittifakın yürüyüp yürümeyeceği CHP'deki liderlik yarışının nasıl sonuçlanacağına ve CHP'nin tek parça kalıp kalmayacağına bağlı.

HDP gerçeğini de eklerseniz herhalde önümüzdeki 6 ay boyunca tıpkı genel seçimler öncesi gibi muhalefetin gelgitlerini tartışacağız.”