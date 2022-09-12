İktidara yürüyen partinin İl Başkanı Kaftancıoğlu, en basit bir kanun maddesini bile bilmiyor!

Sosyal medya paylaşımlarında; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ülkedeki ezici çoğunluğun inandığı İslam dinine hakaretler savuran CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaretten yargılandığı davada 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

Kaftancıoğlu 10 bin 620 lira adli para cezasını duyunca kararı temyiz etmek yerine apar topar koşarak mahkeme veznesine gitmeyi tercih etti.

Kaftancıoğlu para cezasından sonra Süleyman Soylu'ya yönelik açıklamasında 'Helal para güle güle yesin' ifadelerini kullanmıştı. İktidara yürüyen partinin İl Başkanı, en basit bir kanun maddesini bile bilmiyor. Ceza mahkemeleri tarafından verilmiş para cezalarının karşı tarafa değil, doğrudan Hazine’ye gelir kaydediliyor. Kararın tazminat mı, ceza mı? olduğundan habersiz Doktor Kaftancıoğlu!

Canan Kaftancıoğlu'nun mahkeme veznesine koşmasını ise Avukatı savunmak için, 'Canan hanım bu sözleri söylerken, kinaye yapmış. Karşı tarafa ödenmeyeceğini bildiği için, özellikle ‘afiyetle yesin’ demiştir' şeklinde akla ziyan açıklamalar yapıyor.