'İktidara yürüyen' CHP'de 3 ilçe yönetimi düştü! İstifaların ardı arkası kesilmiyor...

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CHP Maltepe ilçe yönetimi, dokuz yöneticinin istifa etmesi sebebi ile düştü.

'İktidara yürüdüğümüz bu dönemde...'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ümraniye ve Sultanbeyli ilçelerinden sonra, Maltepe İlçe Başkanlığı yönetimi de düştü. 9 yöneticinin istifa etmesinin ardından Cumhuriyet'e konuşan CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol, "İktidara yürüdüğümüz bu dönemde başarılı çalışmalara imza atarken bu istifaları doğru bulmuyorum. İhanete uğradım." dedi.

Kaftancıoğlu'nu eleştirdi

CHP'li Erol, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu isim vermeden hedef gösterdi. Erol, "İstifa eden iki arkadaşımız istifasını geri çekmek istemiş ama CHP İstanbul İl Başkanlığı, istifaların geri çekilmesini kabul etmemiş. Edebilir miydi? Edebilirdi." ifadelerini kullandı.

Kayyım atandı

CHP Maltepe İlçe Başkanlığı'na, Ali Cengiz Erol'un yerine CHP İstanbul Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Eser Şenay, kayyım olarak atandı. CHP Maltepe İlçe Başkanlığı, 45 gün içinde yeniden seçime gidecek.

İstifa eden isimler

CHP Maltepe İlçe Başkanığı'nın düşürülmesi için imza veren isimler: Ufuk Barış, Seda Karaman, Göksu Nak, Deniz Berk Sayar, Cihan Köse, Cumhur Yılmaz, Melih Armutlu, Alican Demirtaş ve Olcay Yılmaz.