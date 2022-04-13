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Medya İktidara yakın Hilal Kaplan da zamlara isyan etti
Medya

İktidara yakın Hilal Kaplan da zamlara isyan etti

İktidara yakın isimlerden biri olan Hilal Kaplan, son yazısıyla gündeme oturdu. Zamlara isyan Kaplan, "Kepçeyle zam yapılıyor, indirimler yansımıyor" diye pahalılıktan dert yandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 13:59:00 -
İktidara yakın Hilal Kaplan da zamlara isyan etti

İktidara yakın isimlerden biri olan Hilal Kaplan, son yazısıyla gündeme oturdu. Zamlara isyan Kaplan, "Kepçeyle zam yapılıyor, indirimler yansımıyor" diye pahalılıktan dert yandı. Sabah gazetesi yazarı, "Bu gidişe dur denilmeli" dediği köşesinde özetle şunları kaydetti:

"Mevcut durumda Tarım Bakanlığı, ülkenin milli güvenliğini Savunma Bakanlığı kadar ilgilendiren bir konumda bulunuyor. Keza alacağı önlemler ve Adalet Bakanlığı ile istişareli olarak uygulayacağı yaptırımlarla Ticaret Bakanlığı da... Özellikle olası gıda ihracatı kısıtları, fiyatları keyfi artırdığı düşünülen zincir marketlere dair kamuoyunun beklediği cezai düzenlemeler ve Hal Yasası konusunda nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor.

Yumurtadan akaryakıta her hayati kalemde fiyatlar artarken kepçeyle zam yapanlar, küresel piyasalar biraz normalleşse ya da devlet KDV indirimi dahi yapsa çay kaşığı kadar bile fiyat düşürmüyorlar. Bu gidişe bir an önce dur denmesi gerekiyor.

Devletin doğalgazın % 80'ini sübvanse ettiği, bazı ürünlerde gümrük vergisini sıfırladığı, üzerine düşen yükü çektiği ama bunun piyasada karşılığını göremediği büyük bir haksızlıklar silsilesi aldı başını gidiyor. Bundan ötürü önce halk, sonra da devlet yara alıyor.
Üreticiyi de tüketiciyi de cendereye alan fasit bir daire içindeyiz; "acil çıkış kapısı"nın gösterilmesini bekliyoruz."

 

 

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Troll Hilalın acilen maaşına zam lütfen! Zam olmaz ise öyle bir döner ki .
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