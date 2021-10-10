İktidara talip olan muhaliflerin ağababaları ülkenin içini böyle boşalttı: 25 milyar doları bastıran Türkiye'yi alır

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Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile seçimlerde iş tutan muhalefetin kirli geçmişi bir kez daha ortaya çıktı.

Türkiye'yi ekonomi, savunma, sağlık ve diğer her alanda zirveye taşıyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi devirmek için her türlü kirli yola başvurmaktan zerre imtina etmeyen CHP zihniyetinin yönetimde bulunduğu dönemde Türkiye'nin değeri 25 milyar dolara kadar geriledi.

Türkiye'nin kalkınıp güçlenmesinden rahatsız olan ve yabancı yatırımcılara "Türkiye'ye yatırım yapmayın" diyerek güvensizlik aşılayan CHP zihniyeti, geçmişte ülkeyi IMF batağına, milleti ise sefalete mahkum ederken, koskoca Türkiye Cumhuriyeti, Cem Uzan ve benzeri hortumcuların adeta çiftliğine dönüşmüştü.

Bugün yeniden iktidar olmaya talip olan CHP ve ayak takımının ağababalarının geçmişte ülkenin içini nasıl boşalttığı eski gazete manşetleriyle belgelendi.

AK Parti’nin iktidara gelmesinden sadece 4 ay önce Takvim Gazetesi'nde "acı ama gerçek" ifadeleriyle yayınlanan habere göre sadece 25 milyar dolar karşılığında Türkiye'nin bütün sanayisi ve bankaları satın alınabiliyordu.

"Parayı bastıran Türkiye'yi alır" yıllarından bilim ve uzay çağına

"Parayı bastıran Türkiye'yi alır" yıllarından Türkiye'yi bilim ve uzay çağına taşıyan Başkan Erdoğan'ı iktidardan indirmek için kirli pazarlıklar yapmaktan geri durmayan muhalefetin ne mal olduğu bir kez daha belgelendi.

Ekonomi alanında yapılan her icraatin önüne takoz koymayı kendine görev ve misyon edinen muhalefet, bugün bile kin ve nefret kusarcasına AK Parti'ye saldırmaya devam ediyor.

İşte eski Türkiye'nin içler acısı durumunu özetleyen "Parayı bastıran Türkiye'yi alır" başlıklı o gazete manşeti: