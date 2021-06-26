İktidara gelince kapatacaklara özel haber! İstanbul Havalimanı’ndan bir rekor daha

Hizmete girmesiyle Türkiye'yi havacılık sektöründe yeni bir noktaya taşıyan İstanbul Havalimanı'nda bir ilk daha yaşandı.

Koronavirüse karşı yürütülen aşılama kampanyasının hızlandırılmasıyla birlikte gevşetilen tedbirlerin ardından seyahat talepleri yükselişe geçti.

Bir günlük rekor: 116 bin 180 yolcu

Dün 1065 uçuşun gerçekleştirildiği İstanbul Havalimanı'nı iç hatlarda 37 bin 90, dış hatlarda ise 79 bin 90 yolcu kullandı.

Toplam 116 bin 180 yolcunun kullandığı havalimanı, salgın dönemindeki en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Tüm önlemler alındı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, uçuşların ve yolcu sayısının artması nedeniyle yeni önlemler aldı.

Yolcuların, havalimanına girişte ve uçaklara gidişte herhangi bir sıkıntı yaşamaması için güvenlik kapıları artırılırken, kurulan özel ekiple maske takmayan ve hijyen kurallarına uymayan yolcular uyarılıyor.

CHP'nin hayali İstanbul Havalimanı'nı kapatmak

25 ve 26'ncı dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Avrupa'nın zirvesinde yer alan söz konusu havalimanını sosyal medya paylaşımıyla hedef alarak, şunu yazmıştı:

"İktidara geldiğimizde ilk imza, 3'üncü Havalimanı'nı Kargo Havalimanı'na çevirmesi ve Atatürk Havalimanı'nın onarılarak ivedilikle yeniden uçuşlara açılması için olacaktır."