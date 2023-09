İkra'r Hafızlık Kız Kur'an Kursu dualarla açıldı

Konya Selçuklu’da kurumlar ve hayırsever işbirliği ile eğitim alanında güzel işlere imza atılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Buhara Mahallesi’nde Selçuklu İlçe Müftülüğü, Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever işbirliği ile yapımı kısa süre içerisinde tamamlanan İkra’r Hafızlık Kız Kur’an Kursu düzenlenen törenle açıldı.

300 öğrenci kapasiteli tesis 24 derslikten oluşuyor. 60 yataklı yatakhaneyi de bünyesinde barındıran tesis öğrencilerin kendilerini geleceğe hazırlamalarına imkan sağlayacak her türlü donanıma da sahip.

Selçuklu İlçe Müftüsü Yazıcı,“ Tesisimiz 300 öğrenci kapasiteli ve 24 derslikten oluşuyor”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, Hem nitelik hem nicelik açısından güzide bir tesisin açılışı için bir araya geldiklerini belirterek merkez hakkında bilgiler paylaştı. Yazıcı, “Tesisimiz Selçuklu Belediyemizin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Müftülüğümüzün katkılarıyla yaklaşık 300 öğrenciyi barındıracak, içerisinde 60 yataklı yatakhanesinin bulunduğu, birçok içerisinde donanımın yer aldığı ve 24 derslikten müteşekkil aynı zamanda uhdesinde İmam Hatip Ortaokulunu da barındıran güzide bir eğitim kurumu. İnşallah bu eğitim kurumumuz ilçemize, ilimize ve memleketimize güzellikler katacaktır. Nitekim bu eğitim kurumumuzdan ilk 2 yılı hafızlık olmak üzere sonraki 2 yılında ağırlıklı İngilizce ve Arapça dili de kapsayacak ve nitelikli liselere gidebilecek akademik başarıyı da öncelik haline getirebilecek her türlü eğitim ve öğretim faaliyetini bir arada yürütecek ilçemizin ender eğitim kurumlarından birisi olacaktır inşallah. Tabii bu gibi eğitim kurumlarımızın inşallah sayısı artacaktır. Ben bu ümit ve beklentimi ifade etmek istiyorum. Bu eğitim kurumunun tabii ki yapımında büyük emekler sarf edildi. Bu anlamda özellikle Selçuklu Belediyemizin büyük bir katkısı olduğu, gerek sınıflarımızın tefrişi noktasında gerek inşa noktasında malzeme temini, gerekse bahçe temizliğini noktasında birçok emeği oldu. Bu anlamda Selçuklu Belediye Başkanımızın huzurunda kendisine hem kendi adıma hem de kurumum adına teşekkürü bir borç biliyorum. Yine aynı şekilde burada büyük bir emeği olan dernek başkanımız Ahmet Çakmak Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii bütün bu güzel kurumların inşası noktasında bize referans olan ben dinin temel kaynaklarında öğretilmesi noktasında hassasiyetini her zaman dile getiren Sayın Kaymakamımıza her konuda bize rehberlik yapan ve yol gösteren Sayın İl Müftümüze huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu eserin meydana gelmesinden, maddi ve manevi katkısı bulunan bütün hayırseverlerimize buradan teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bir kez daha bu eğitim kurumumuzun ilçemize ilimize ve memleketimize hayırlar getirmesini ve hayırlı nesiller yetiştirilmesine öncelik yapmasını Cenabı Mevla'dan niyaz ediyorum.” İfadelerini kullandı.



Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “Cami ile okulu ayrı görmüyoruz”

Merkezin açılışının son derece anlamlı ve değerli olduğunu söyleyen Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “Hem dünyamızın hem ahiretimizin imarı, neslin ihyası, irşadı ve neslin ıslahı Cenabı Hakk'ın rızasına uygun, yaşayan, yaşamayı arzu eden, hayırda yarışan, toplumların inşası için bu tür kurumların bu tür iş birliklerinin artarak devam etmesi en büyük arzumuz. İlçe Müftülüğümüzle birlikte çok güzel projelere imza atıyoruz. Bu kurumdan önce de iş birliklerimiz oldu. Biz müftülüğü ve milli eğitimi ayrı görmüyoruz. Biz cami ile okulu ayrı görmüyoruz. Aynı amaç için hizmet ettiğimizi hizmet etmek durumunda olduğumuzu biliyoruz. Buna inanıyoruz ve sıkı bir işbirliğimiz var. İnşallah bu artarak devam edecek. Ben bu etkinliğe, bu güzel hizmete imza atan başta belediye başkanımız olmak üzere ilçe müftülüğümüz, il müftülüğümüze İkrar Derneğimiz yetkililerine ve emeği olan okul idaremizden öğretmenlerimizden din görevlisi hocalarımıza ne kadar emeği olan varsa hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah'a emanet olun” diye konuştu.

Başkan Pekyatırmacı,“Türkiye Yüzyılı’nı inşallah bu inançlı, imanlı nesil inşa edecek”

Eğitimin her zaman birinci öncelikleri olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak gençlerimizin, çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim ve öğrenim imkanlarına sahip olabilmeleri için biz de gayret ediyoruz. Bu konuda elimizden ne gelirse bütün kurumlarımızla iş birliği yapıyoruz, birlikte hareket ediyoruz. Burada da bugün bu iş birliğinin çok güzel bir örneğini hep birlikte inşallah açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Bugün hakikaten güzel bir eserin açılışını yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda İkrar Erkek Öğrenci Kursumuzun açılışı yapılmış, faaliyete geçmişti ve çok güzel neticeleri de oradan elde etmeye başlamıştık. Bu güzelliklerin artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Çocuklarımızın bütün eğitim hayatları boyunca milli, manevi değerlerimize bağlı olarak yetişmesi birinci hedefimiz. Bu noktada artık imam hatip okulları da hafızlıkla birlikte yürütülen okullar haline geldi. Buradaki en temel konu çocuklarımız okuldan kopmadan yani eğitim hayatlarına ara vermeden hafız oluyorlar. Bu hakikaten bütün ülkemiz için örnek bir proje. Bu projeyle birlikte ilk iki yıl çocuklarımız, hafızlıklarını tamamlıyorlar. Sonrasında da en nitelikli şekilde eğitim hayatlarına devam ediyorlar ve lise döneminde de istedikleri liseyi tercih edebiliyorlar. Bu bizim için çok önemli. Sayının artması gerektiğini, bu konuda herkesin emek sarf etmesi gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah inançlı nesilleri biz bu okullardan, bu kurslarımızdan hep birlikte yetiştireceğiz. Geleceğimizi buradan yetiştireceğimiz öğrencilerimiz, çocuklarımız inşa edecekler. Türkiye yüzyılı diyoruz. Türkiye yüzyılını inşallah bu inançlı, imanlı nesil inşa edecek. Buna da sonuna kadar inanıyoruz. Tabii burada çok büyük bir emek var. Ben başta dernek başkanımız Ahmet Bey olmak üzere İlçe Müftülüğümüze daha önce görev yapan Bekir hocamız şu anda görevde bulunan Selim Hocamız, İl Müftülüğümüz, Milli Eğitim İlçe Müdürümüz ve tüm ekibe ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Hakikaten burayı eğitim öğretim dönemine yetiştirmek için çok büyük çaba sarf ettiler, gayret ettiler ve elhamdülillah bugün bu mutlu günü hep birlikte yaşıyoruz. Emeklerinize sağlık diyorum. Allah razı olsun. Hayırseverlerimiz var. Hayırseverlerimiz bizi hiç boş bırakmıyorlar. Hiç umulmayan yerlerden destekler, yardımlar geldi ve hızlı bir şekilde okulun inşaatı tamamlandı. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa katkıda bulunduk. Burada öğrencilerimiz, gençlerimizi inşallah en güzel şekilde eğitimlerini tamamlayacaklar ve az önce ifade ettiğim gibi ülkemizin gelişmesine, inşasına katkı sağlayacaklar. Bütün emek verenlere, bütün hayırseverlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah sayılarımızı çoğaltacağız. Gençlerimize, neslimize sahip çıkacağız ve Türkiye'nin, Türkiye'den büyük olduğunu her zaman ifade ediyoruz ama bu sözle olmuyor. Bunu fiiliyatta da göstermemiz gerekiyor. Onun için biz gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirerek hem ülkemizde, hem coğrafyamızda, hem dünyada söz sahibi bir Türkiye'yi hep birlikte inşallah inşa etmiş olacağız. Ben tekrar eğitim kurumumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum.” Dedi.

“Eğitim yatırımlarımız devam ediyor, durmayacak”

Selçuklu’da sürdürülen eğitim projeleri hakkında bilgiler paylaşan Başkan Pekyatırmacı, “Bu zamana kadar pek çok okulumuzda çevre düzenlemesinden, spor salonlarının yapımına, kütüphanelerin kurulmasına, içeride toplantı salonlarının yapılmasına varıncaya kadar destek olduk, destek olmaya devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde Sille'de yapımını tamamlamak üzere olduğumuz ilkokulumuzun açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yine Sızma’da yapımını tamamladığımız 8 derslikli ilkokulumuzun açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yine Konya'mızın en büyük mahallesi Yazır Mahallemize kazandırdığımız 32 derslikli Şehit Erkan Kurşun İlkokulumuzun açılışını gerçekleştireceğiz. Eğitim yatırımlarımız devam ediyor, durmayacak. Güzel Sanatlar Lisemizin ihalesini gerçekleştiriyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde yapımını tamamlayacağız. Eğitim alanında nerede ihtiyaç varsa 4/9 yaş Kur'an Kurslarımızın çoğalması için gayret ediyoruz. Cami merkezli projeler üretilmesi için gayret ediyoruz. Bununla ilgili elimizden ne gelirse inşallah hep birlikte bunların sayısını çoğaltmaya çalışacağız. Ben tekrar eğitim kurumumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimizle, gençlerimizle ilgilendikleri, onlara sahip çıktıkları ve bu güzide eğitim kurumuna onları getirdikleri için velilerimize teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum” diye konuştu.

Konya İl Müftüsü Öge: “Bütün çaba ve gayretimiz Kur’an-ı anlamak için”

Daha nice ilim ve irfan merkezleri açma duasıyla sözlerine başlayan Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, “Kur'an eğitiminde dört hususu çok önemli görüyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri bu dört husus üzerinde gayret sarf ediyoruz. Bunlardan birincisi Kuranı Kerim'in tilavet edilmesi, yani okunması. İkincisi hafızlık dediğimiz, onu ezberleme, hıfz dediğimiz bölüm. Üçüncüsü bu Kur'an-ı Kerim'in kıraatle ilgili daha üst seviyede temsilini ifade eden hususlar. Dördüncüsü de Kuranı Kerim'i anlama, Kur'an-ı anlama projeleri Bunların hepsi birbirinin mütemmimi. Konya'mızı bu hususta Kur'an-ı Kerim'de peygamber efendimize uyma hususunda müesseselerimizle, hocalarımızla, idarecilerimizle inşallah merkez haline getirme hususunda gayret sarf ediyoruz. Kur'an'ı anlama önemli bir husus. Ezberliyoruz, okuyoruz ama anlamıyorsak eksik kalıyor. Bunun beşinci boyutu var. O beşinci boyut da ezberlediğimiz, okuduğumuz, hıfzettiğimiz, anladığımız Kur'an-ı Kerim'in hayata aktarılması bölümü amel etme bölümü. Onu da müftülüğümüzün tamamında yapmaya çalışıyoruz diğer kurumlarla birlikte. Bu hususlarla ifade ettikten sonra bu gençlerimizi konuşmamın, bu bölümü onlara yönelikti. Bu dörtlüyü hayatlarında beşinciyle süslemek kaydı şartıyla. İnşallah başkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye yüz yılında dünyaya örnek olacaklar. Dünyaya örnek olacak nesilleri yetiştirecek hocalarımızı şimdiden tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Örnek kurumları da ortaya koymaya çalışıyoruz camisi, eğitim kurumu, sosyal tesisleri tüm insanımızın, kadın, erkek, yaşlı, genç, çoluk, çocuk hepsinin gelip kendisinde yer bulabildiği yabancı hissetmediği, ben de varım dediği ve kendisini orada ifade edebildiği müesseseleri ortaya koymak bu da yöneticilerin, idarecilerin, bizlerin sorumluluğunda. Ben hassaten Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hem biraz önce ifade ettiğim kursumuzla, hem bu türlü kurslarımızla bizim kurumumuza katkılarını üst seviyede gösteriyor. Allah razı olsun diyorum. Burada Dernek Başkanımız Ahmet Çakır abimi de anmak isterim. Dolayısıyla o da aslında vazifesi çalışmaları, ilgi alanları farklı olmakla birlikte Kur'an eğitiminde herkesin başarılı olabileceğini ve herkesle bir şey yapması gerektiğini göstermesi açısından temsili, önemi olduğu için ifade etmek istiyorum. Kur'an temeldir. Kur'an eğitimi asıldır. Kur'an-ı Kerim hepimizin vazgeçilmesidir. Hepimiz buna hizmet etmekte şeref kazanacağız. Bu şerefte, bu hizmette ben Konyalı kardeşlerimin bugüne kadar desteklerini hep gördüm. Allah hepsinden razı olsun diye dua ediyor, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum.” şeklinde konuştu.

Selçuklu Kaymakamı Tortop: “Genç neslin manevi anlamda eğitim alması birçok sıkıntımızı çözecektir”

Günümüzde topluma doğru yolu gösterecek, dindar, samimi, dürüst insanlara her zamankinden fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop: “ Eğer doğru zaman ve yerde gerekli ikaz ve uyarılar yapılmazsa kılavuzluk yapılmazsa, dünya ve insanlık alemi pusulası olmayan gemi gibi bir oraya, bir buraya savrulur. Kur'an eğitimi çok önemli. Çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim eğitimini almaları, içindekilerini anlamaları, hayatlarında tatbik etmeleri ve yakın çevresindekilere de öğretmeleri güzel bir gelecek için gerekli. Allah'tan korkan yaptığının hesabını verebilen, haramdan kaçıp rızkını helalde arayan bir nesil toplumumuza da ışık tutacaktır. Camiler, fabrikalar, eğitim kurumları, Kur'an kursları bizi ayakta tutan kurumlardır. Ticaret ve sanayi toplumları maddi olarak cami ve kuran kursları da manevi açıdan toplumumuzu kalkındırır. Kardeşlik, milli birlik duyguları birçok sorunumuzun üstesinden gelmemizi sağlayacak çok güçlü bir reçetedir. Özellikle genç neslin, buna uygun olarak yetişmesiyle de birçok sıkıntımızın üstesinden gelebiliriz. Elbette kız Kur'an kursumuz daha önemli. Yavrularımız burada güzel ahlakla yetişecek ki, ileride aile kurunca çocuklarının da bu minval üzerine yetiştirecek. Dolayısıyla biz bir kız Kur'an kursu açmakla aslında birkaç tane kursumuzu da açıyoruz. Çocuklarımızın iyi insan, iyi yurttaş olması, vatanını, milletini, bayrağını, devletini, dinini, dilini seven bireyler olarak yetişmesi bizleri de ziyadesiyle mutlu 1. Umarım her biriniz hayırlı, sağlıklı, güzel bir ömür geçirerek ülkemize ve milletimize de faydalı birer evlat olursunuz. Sizlere emek veren değerli hocalarımıza ve ailelerimize de teşekkür etmek isterim. Öte yandan mutlaka üzerinde durulması gereken bir husus daha var. O da din eğitiminin ehil olmayan ellerde kötü niyetli, karanlık ruhlu insanlara ve merdiven altında bırakılmasının ne tür olumsuz sonuçlar doğurduğunu hep birlikte toplum olarak çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Onun için devlet denetimindeki kurslar müftülüklerimizin yönetimindeki etkinlikler her zaman için öncelikli tercihimiz olmalı. Ben sevgili yavrularımıza emek veren değerli hocalarımıza, hayırseverlerimize, dernek başkanımıza, ailelerimize, belediyemize, müftülüğümüze ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze, bu güzel hizmet için teşekkür ediyor, Kur'an kursumuzun ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Açılış törenine Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, Selçuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdinç Sarıca, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, İkra’r Hafızlık Kız Kur’an Kursu Dernek Başkanı Ahmet Çakır, hayırseverler, Kur’an Kursu öğreticileri ve öğrenciler katıldı.

Konuşmaların ardından İkra’r Hafızlık Kız Kur’an Kursu dualar ve kurdela kesimi ile gerçekleştirildi. Protokol üyeleri daha sonra tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

Başkan Pekyatırmacı ve beraberindeki heyet burada eğitim alan öğrencilerle sohbet etti.