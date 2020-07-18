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Ekonomi

İkramiyeler ödeniyor

Kurban Bayramı öncesinde başlayan emeklilerin ikramiye ödemeleri 29 Temmuz akşamına kadar devam edecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 09:53:00 -
İkramiyeler ödeniyor

Dün başlayan SSK emeklileri ödemeleri 26 Temmuz akşamına kadar sürecek, bağkur emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak. İkramiyeler zamlı emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak. Ayrıca yapılan tarih düzenlemesi ile emeklilerin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmiş oldu. Emekli Sandığı kapsamındakilere ise temmuz ayı farkları ile ağustos aylıkları da Kurban Bayramı ikramiyeleri ile aynı gün ödenecek. Ziraat Bankası’ndan her ayın 1’inci ve 2’nci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, 3, 4 ve 5’inci günlerinde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz’da ödeme yapılacak. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerin ödemeleri ise 28 Temmuz’da hesaplarına yatırılacak.

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