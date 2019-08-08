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İkramiyeler bugün hesaplara yatmaya başladı

Kurban Bayramı sebebiyle emeklilere ikramiye dağıtımı başladı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:21
İkramiyeler bugün hesaplara yatmaya başladı

Emeklilere verilen 1000 liralık ikramiye bugün itibariyle dağıtılmaya başlandı. Dul ve yetimlere verilen ikramiye ise aylık hissesine göre verilecek. Bugün SSK emeklileri yarın ise Bağ-Kur emeklileri ikramiyelerini alacak.

12 MİLYON KİŞİ FAYDALANACAK

İkramiye ödemesinden 12 milyon 142 bin emekli ve hak sahibi faydalanabiliyor. 12 milyonu aşkın emekliye 10 milyar 800 milyon lira ikramiye ödemesi yapılacak.

Emekli aylığı alanların hesaplarına biner lira ikramiye yatırılacak. Dul ve yetim aylığı alanlar için ise ikramiye tutarı ölüm aylığı hissesine göre değişiklik gösteriyor. Eşinden dul aylığı alıp çalışanlara asgari 500 lira, çalışmayıp dul aylığı alanlara ise 750 lira ödeme yapılacak. Yetim aylığı alan kız çocuklarına ödenen ikramiyelerde alt limit 250 lira olacak.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:21
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