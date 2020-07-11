İkrakiye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Kamuda çalışan işçilerin ilave tediye (ikramiye) ödemelerinin 2020 takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı kararına göre ikramiyelerin ilk taksiti 27 Temmuz'da, ikinci taksiti 14 Aralık'ta ödenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cmhurbaşkanlığı kararı; "4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere anılan kanunun 3'üncü maddesine göre 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 27/7/2020, diğer yarısının 14/12/2020 tarihinde ödenmesine; 6772 sayılı Kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir."

Kurban Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Bayram ikramiyeleri, Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde 1000 TL olarak emeklilere yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğünü ve netleştiğinde emekli bayram ikramiyelerinin tarihlerini açıklayacaklarını belirtmişti. Korona virüs önlemleri kapsamında ödemeleri erkene çekilen Ramazan Bayramı 1000 TL'lik ikramiye 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenmişti. Kurban Bayramı arifesi 30 Temmuz 2020. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.