İKO'nun eski başkanlarından Necati Elidüzgün vefat etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kuyumcular Odası'nın (İKO) eski başkanlarından Necati Elidüzgün, 91 yaşında vefat etti.

79 yıllık kuyumculuk mesleğini oğullarından torunlarına kadar sürdüren, Türk kuyumculuğunun önemli usta ve zanaatkarları arasında gösterilen Necati Elidüzgün'ün cenazesi yarın, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

Konya'da 1941'de başladığı meslek hayatına, 2 yıl kadar Hatay'da devam ettikten sonra 1943 yılında İstanbul Kapalıçarşı'ya gelerek bugünkü Çuhacıhan'da ilk atölyesini açıp, altın imalatına başlayan ve sektörde asıl işini imalat ve zanaatkarlık olarak tanımlayan Necati Elidüzgün, hem toptan hem de perakende satış yapan Elidüzgün Kuyumculuk'un kuruculuğunu yaptı.

Elidüzgün, 1969 yılında meslektaşlarının da desteğini alarak bugün Türkiye'nin en önemli meslek odalarından biri durumunda olan İstanbul Kuyumcular Odası'nın (İKO) kurucu başkanlığını yaptı.

1969 yılında temelleri atılan bugünkü İstanbul Kuyumcular Odası'nın 24 yıl kurucu başkanlığını yürüten, sektörün bugünlere gelmesi için önemli çalışmalar yapan Necati Elidüzgün,15 yıl kadar "Türkiye Kuyumcuları Yürütme Kurulu Başkanı" görevini de başarıyla sürdürdü. Elidüzgün, 24 yıllık İKO Başkanlığı sürecinin ardından kendi isteğiyle görevini bıraktı ancak geri kalan sürede de kuyumculuk sektörünün gelişmesi için Elidüzgün Kuyumculuk altında çalışmalarını devam ettirdi. Ayrıca meslek hayatı boyunca her zaman eğitimin önemine vurgu yapan Necati Elidüzgün, Kadırga Mesleki ve Teknik Lisesi olarak bilinen okulun kuyumculuk bölümünün kuruculuğunu üstlendi.

- Kuyumcukent’in fikir babası

Elidüzgün, 1988 yılında ortaya attığı büyük bir fikirle tüm kuyumculuk profesyonellerini bir araya getirmeyi hedefleyen ve bugün "Kuyumcukent" olarak hizmete devam eden dev projenin fikir babalığını, 1988 yılında kurulan Kuyumcukent Kooperatifi'nin de 1998 yılına dek kurucu başkanlığını yaptı.

Kuyumcukent Kooperatifi'nin başkanlığını yürüttüğü 20 yıl boyunca, bugünkü devasa arazinin satın alımından inşaatının yapımına, sektördeki kuyumcuları bu proje etrafında birleştirmeye kadar birçok çalışmayı birebir gerçekleştiren Elidüzgün, projenin atölye tarafı olarak bilinen 180 bin metrekare kapalı alan inşaatını bizzat kendi mimar ve mühendisleri ile bitirdi.