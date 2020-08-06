İkna yoluyla 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, emniyetin ikna çalışması sonucu 2 PKK'lı teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerden birinin 5, diğerinin 6 yıl önce örgüte katıldığı ve Suriye'de faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 125'e, teslim olan örgüt mensuplarının sayısı da 137'ye yükseldi.