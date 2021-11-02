İklim Zirvesi'ne TOGG'u örnek gösterdi: En geç 2040 itibari ile...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İklim Zirvesi'nde alınan sıfır emisyonlu araç kararına değinerek Türkiye'nin Otomobili TOGG'u referans gösterdi. Birpınar paylaşımında, "En geç 2040 itibari ile yeni araçlar sıfır emisyonlu olacak." diyerek TOGG'un elektrikli olarak üretileceğine dikkat çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Türkiye'nin elektrikli SUV aracı TOGG'u örnek göstererek Glasgow'daki İklim Zirvesi'nde alınan karara dikkat çekti.

TOGG'a dikkat çekti

"En geç 2040 itibari ile yeni araçlar sıfır emisyonlu olacak" diyen Birpınar "Dünya, elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak için uzlaşı sağladı" sözleriyle dikkatleri TOGG'un üzerine çekti.

Birpınar'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İklim değişikliği ile mücadelede önemli adım. Dünya, elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak için uzlaşı sağladı. Glasgow'da devam eden 26. İklim Değişikliği Taraflar Toplantısı meyvelerini veriyor. En geç 2040 itibari ile yeni araçlar sıfır emisyonlu olacak.

Aralarında çok sayıda devlet ve hükümet yetkilisi ile birlikte otomobil üreticileri, filo ve paylaşımlı araç hizmeti sunanlar, finans kuruluşları, çok taraflı kalkınma bankaları gibi çok sayıda paydaş; SIFIR EMİSYONLU araçlara geçiş için ortak deklarasyon yayınladı.

Küresel emisyonların %10'undan karayolu ulaşımı sorumlu. Bunlar içerisinde en büyük pay da otomobil ve minibüs kategorisindeki araçlar. Deklarasyona göre; Küresel bazda en geç 2040 yılına kadar, Bu araç grubunda pazar lideri ülkelerde ise 2035'e kadar geçiş tamamlanacak.

Paydaşlardan şehir ve bölgesel yönetimler sahip oldukları/kiraladıkları araçları en geç 2035'te dönüştüreceklerini belirtirken; Filo ve paylaşımlı araç hizmet sağlayıcıları bünyelerindeki tüm araçların en geç 2030'da SIFIR EMİSYONLU olması için çalışacaklarını beyan ettiler.

Deklarasyon paydaşlarından Finans Kuruluşları; Bu araç grubunda pazar lideri olan bölgelerde en geç 2035 yılına kadar geçişin hızlanması için üretici, tüketici, şarj altyapısı gibi yatırımlar için sermaye ve finansal ürün paketleri ile destek olacaklarını beyan ettiler.

Deklarasyon paydaşlarından Çok Taraflı Kalkınma Bankaları ise; Ulaştırma finans desteklerini önümüzdeki 4 yıl içinde %100 SIFIR EMİSYONLU otomobil ve minibüs grubuna kaydıracaklarını, Buna dair Uygulama Planının ise COP27'de hazır olacağını ifade ettiler.

Karbon nötr bir dünya için Gelecek SIFIR EMİSYON'da. Bu itibarla ülkemize çevre, hava ve iklim dostu %100 SIFIR EMİSYONLU yerli Aracımız TOGG'u kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emek sarf eden herkese şükranlarımızı sunuyorum."