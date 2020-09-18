ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı, meteorolojik karakterli doğal afetler, hidrometeoroloji, deniz meteorolojisi ve meteorolojiyle ilgili geliştirme çalışmaları yapacak.

Zirai meteoroloji konusunda araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla tarım sektörüne yönelik zirai meteorolojik uygulamaları yapma veya yaptırma görevi verilen başkanlık, kuraklık konusunda araştırma ve analiz yapmak, meteorolojik faktörlerin bitki gelişimine etkileriyle ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmakla ilgili faaliyet yürütecek.

Uzaktan algılama ve sayısal tahmin ürünlerinin tarımda kullanımına yönelik araştırma ve analiz yapacak olan başkanlığın görev alanı şöyle tanımlandı:

"İklim kayıt ve gözlemlerini kullanarak iklim ve iklim değişikliğini izlemek, araştırmak, raporlamak, ulusal ve uluslararası kamuoyuyla paylaşmak, Türkiye iklimi ve iklim sınıflandırmalarıyla ilgili çalışmalar yapmak. İklim değişikliği model çalışmaları yapmak veya yaptırmak, iklim değişikliği projeksiyonları için veri ve ürün üretmek suretiyle iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iklim değişikliği uyum veya azaltım çalışmalarına meri mevzuat doğrultusunda bilimsel destek vermek. Uluslararası kuruluşlarla sorumluluk sahasına giren konularda teknik iş birliği yürütmek."